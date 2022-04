A Bányász legendája 510 alkalommal öltötte magára a Tatabánya kék-fehér szerelést. Ezzel sokáig vezette azt a listát, amely a legtöbb élvonalbeli mérkőzésen pályára lépett futballistákat sorolta. Azt viszont, talán kevesebben tudják, hogy ezen az 510 meccsen a kezdő sípszótól a találkozó lefújásáig végig pályán volt, egyetlen kivétellel. A rendkívül sportszerű Gyurikát ugyanis – egész pályafutása során – egyszer, tévedésből kiállították... A közelmúltban, születésnapja apropóján vele beszélgettünk.

1965. április 25-én, egy nappal a szülinapom után szereztem az első gólomat az NB I-ben, a Bányász színeiben – emlékezett vissza az ünnepelt. – A pályafutásomat pedig 41 évesen fejeztem be

– mondta nosztalgiázva, majd megjegyezte: mindmáig ő a legidősebb magyar labdarúgó, aki debütált a válogatottban. Az Egyesült Államok ellen mutatkozott be, harminchét és fél évesen. Szabó György napjainkban is aktív. Szerencséjére az egészségi állapota kifogástalan, ezért ma is dolgozik a tatabányai kis üveges műhelyében. Emellett, szerdánként a dózsakerti Bánki Donát technikum tornatermében rendszeres focizik.

Szabó György 80 éves

Úgy gondolom, ha nem fociznék meg is öregednék. Azt szoktam mondani, hogy szerencsés voltam, vagyok hiszen három generációval is együtt játszhattam – mesélte, majd csibészes mosollyal tette hozzá, hogy az olimpiai bajnok Csernai Tibrral ugyanúgy, mint Kiprich Józseffel játszott együtt egykor. Amikor a tatabányai labdarúgás jelenlegi helyzetéről esett szó, már jóval szomorkásabb volt.

Ez az NB III. azért csak elkeserítő. Kérdezem is magamtól, a szebb napok hol vannak?

– jegyezte meg.

Aztán, mikor a születésnapi ajándékokra terelődött a beszélgetés, ismét megvidámodott. Először is nagyon örült neki, hogy rengetegen köszöntötték, bizonyítva, nem felejtették el. Emellett kapott egy tizenegy darabból álló miniatűr könyvkollekciót. Elmondása szerint nagy gyűjtője az ilyen apró könyveknek Pont tizenegyet kapott a párja barátnőjétől, azaz annyit, amennyien egy focicsapatban játszanak.