A hétvégén rendezték a Nemzeti Bajnokság első osztályának örökrangadóját, az Esztergom és a Kecskemét összecsapásai tekintenek vissza ugyanis a legrégebbi múltra hazánkban, miután a nem hivatalos bajnokságokat is beszámítva közös történetük immár 1984 óta íródik. A kecskeméti csapat a tavasz során több idegenlégióst igazolt a román másodosztályból, közülük ezúttal öten léptek pályára.

A mérkőzést kiváló iramban kezdte a vendégcsapat, amely a 20. percre már három célt szerzett. Ekkor egy hibát kihasználva a kecskemétiek is megszerezték az elsőt, de a vitézeket ez sem hozta zavarba, hiszen a félidő zárásáig újabb 14 pontot gyűjtöttek. A második játékrészre a magabiztos vezetés tudatában a kezdőjátékosokat pihentetve mindenki lehetőséget kapott az Esztergomnál.

A szokatlan felállás okán visszaesett a Vitézek teljesítménye, így a hazaiaknak többször is sikerült áttörniük a védelmi vonalat, a vendégcsapat győzelme azonban így sem került veszélybe. Ezzel a sikerrel az is biztossá vált, hogy idén is részt vehet a bajnokság döntőjében az Esztergomi Vitézek, amely 38 ponttal a második helyen áll az alapszakaszban. A Vitézek női csapata a hétvégén Splitben vett részt nemzetközi tornán, ahol második lett.

Rögbi, NB I., férfi, XV., 9. forduló

Kecskeméti ARC–Esztergomi Vitézek RAFC 24-43 (5-31)

Kecskemét, vezette: Baranyi Gábor.

Esztergomi Vitézek: Rácz, Bende, Cira, Stavila, Vodicska 5, Sőlősi D. 5, Kade, Koller 10, Zaiba, Visi P., Szalma, Tímár, Sovány 5, Collet 5, Kiss 8. Cserék: Visi B., Volentér 5, Rédai, Hullár, Suigoan K. Edző: Sőlősi László.