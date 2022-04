A kiesési rangadón sokáig úgy tűnt, hogy nagyon fontos három ponthoz jutnak a dorogiak, ám a hajrában egyenlített a Csákvár. A Dorogi FC így 10-6-16-os mérleggel, 36 ponttal a 14. helyen áll a tabellán.

Labdarúgás, NB II., 32. forduló

Aqvital FC Csákvár–Dorogi FC 1–1 (0–1)

Csákvár, Tersztyánszky Ödön Sportközpont, 200 néző, vezette: Gaál Á. (Kulman T., Ország P.).

Csákvár: Auerbach – Hosszú (Makrai, 72.), Koval, Dulló, László – Mészáros D. (Takács T., 72.), Ominger – Tamás N., Magyar Zs., Baracskai (Torvund, 63.) – Mim. Vezetőedző: Tóth Balázs.

Dorog: Tulipán – Nyíri, Dlusztus, Izing, Papp M. – Keresztes (Tóth B., 83.) – Oldal (Vígh, 88.), Szerencsi, Hajdú R. (Barna G., 65.), Szedlár (Nagyházi, 88.) – Horváth R. (Girsik, 65.). Vezetőedző: Fenyvesi László.

Gólszerző: Makrai (80.), illetve László (öngól, 32.).

A Komárom már délelőtt pályán volt, hiszen 11 órakor fogadta a Kaposvárt. Az első játékrészben nem igazán forogtak veszélyben a kapuk, viszont a térfélcsere után mindkét kapusnak akadt védenivalója. Már a legtöbben elkönyvelték a döntetlent, mikor a Kaposvár Ekker találatával eldöntötte a meccset, így a Komárom a jó szériát követően újra kikapott. Mivel a Balatonfüred is nyert, így a ZTE II. áll a tabellán a 17. helyezett Bozsik-alakulat előtt, méghozzá két ponttal.

NB III., Nyugati csoport, 29. forduló

Komárom VSE–Kaposvári Rákóczi FC 0-1 (0-0)

Komárom, vezette: Gáspár A. (Deme R., Volentics E. J.).

Komárom: Bánfalvi – Peszmeg, Csernák (Horváth R., 62.), Végh, Simigla (Szileszki, 71.), Köles, Szecsődi (Tóth D., 90.), Tóth P., Horváth M., Göblyös, Schiller. Vezetőedző: Bozsik Péter.

Gólszerző: Ekker (90.).

A Tatabánya mérkőzése jóval intenzívebben indult, hiszen tíz perc sem kellett ahhoz, hogy mindkét fél betaláljon. A szünet előtt aztán a Bekő-legénység szerezte meg a vezetést, majd a második játékrészben Gyürki egy büntetőből eldöntötte a három pont sorsát, így szerda után vasárnap is három pontot szerzett a hetedik helyen álló Tatabánya. Bekő Balázs két újoncot is avatott, hiszen a 16 éves Angyal Dániel, és a 18 esztendős Zsiros Zsombor is lehetőséget kapott, mindketten saját nevelésű játékosok.

Tatabányai SC–MOL Fehérvár FC II. 3-1 (2-1)

Tatabánya, vezette: Papp Á. (Nagy B., Farkas G. Z.).

Tatabánya: Kunsági (Balla, 34.) – Árvai (Zsiros, 88.), Kovács I., Gyürki (Angyal, 88.), Soltész, Kocsis (Módi, 23.), Szegleti, Katona, Klausz, Hoszpodár, Farkas Z. (Hadobás, 46.). Vezetőedző: Bekő Balázs.

Gólszerzők: Gyürki (5., 67. – a másodikat büntetőből), Hoszpodár (40.), illetve Rónaszéki (9.).