Harmincórás kézilabda-mérkőzésre készülnek a tatabányai kézis drukkerek. A kezdeményezésről az ötletgazda Turai Tibor elmondta, hogy Tatabánya a kézilabda egyik fellegvára, amire nagyon jó példa, hogy a Grundfos csapata, immáron hét éve olyan együttesek mögött éri el újra és újra a dobogó harmadik fokát, mint a Veszprém és a Szeged. Az idén átadott multifunkcionális sportcsarnokot a megyeszékhely kiérdemelte, mivel már kialakult egy jó szurkolói tábor. Emellett a város rendkívül jó utánpótlással is rendelkezik, amely több száz gyermekből áll.

Nekünk szülőknek azonban egyre nagyobb fejtörést okozott a koronavírus járvány alatt, hogy nincsenek táborok, mivel a gyermekek is vágytak volna rá. Ezért egy kezdeményezés élére álltam, melyben megvalósíthattuk a vágyainkat, ennek köszönhetően 2022-ben már második alkalommal indíthatjuk el a TuTi Kézilabda Tábort

– részletezte Turai Tibor.

Mint mondta, az idei programok tervezése közben egyre inkább foglalkoztatta őket a gondolat, hogy mivel is dobhatnák fel a kézilabdatábort, hogy az egy igazán maradandó élményt nyújtson majd a résztvevőnek – így született meg a mára már hivatalossá vált Guinness világrekord-kísérlet ötlete. Első körben az jutott eszükbe, szervezzenek egy reggeltől estig tartó mérkőzést, végül mertek még nagyobbat álmodni, így ma már a Guinness World Records bizottság által jóváhagyott eseményt szervezik.

A rekordkísérlet helyszínét a Tatabányai Sport Club biztosítja, a felújított Árpád Gimnáziumban lesz, július 22-én 09:00 órától másnap 15:00 óráig. Az eseményre bárki jelentkezhet, a részvétel díjmentes, ami viszont nagyon fontos: előzetes regisztrációhoz kötött, melynek linkjét a szurkolók közösségi oldalán bárki megtalálja.

Nem csak csapattal, egyénileg is lehet jelentkezni, továbbá nem csak profik, amatőrök is jelentkezhetnek. Önkénteseket és a kötelező nyári diákmunkára jelentkezőket is szívesen foglalkoztatjuk

– tájékoztatott az ötletgazda, aki azt is kiemelte, hogy az egész rendezvény alatt egészségügyi személyzet felügyeli a játékosok testi épségét.

A harminc óra alatt hivatásos játékvezetők irányítják a meccseket, lesznek jegyzőkönyvvezetők és az egész napot élőben lehet követni az interneten. Turai Tibor azt is elárulta, hogy a kezdeményezés alatt jótékonysági adománygyűjtést is szerveznek a Szent Borbála Kórház csecsemő- és gyermekosztály részére.