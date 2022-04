Röplabda NB I. Liga, férfi, rájátszás az 1-4. helyért, 4. forduló

Szeged – Dág KSE 3:1 (24, -22, 16, 21)

Szeged, 120 néző, vezette: Szarka, Bibók.

DÁG: Bakóczy, Kun, Sow, Oláh B., Kara, Flachner, Bene (liberó). Csere: Krekk, Majer, Czobor. Edző: Zirigh Balázs.

A mérkőzés alakulása, 1. játszma: 2-5, 10-8, 16-15, 20-20, 24-24. 2. játszma: 3-9, 10-16, 15-21, 22-24. 3. játszma: 10-5, 16-10, 20-14, 24-16. 4. játszma: 6-5, 12-10, 18-15, 22-18, 24-21.

Az első szettben, ahogy a dorogi találkozó mindhárom játszmájában, fej-fej mellett haladt a két együttes. A dágiaknál minden működött, úgy is fogalmazhatnánk, hogy jól is „nézett ki” a vendég együttes, ám húsz pont fölött viszont jóformán már semmi nem jött össze. A folytatásra a Tisza-partiak túlságosan is megnyugodtak, az amúgy is felpiszkált dágiak pedig lecsaptak a lehetőségre. Elbizonytalanították ellenfelüket, és már 24-18-ra is vezetve simán egyenlítettek. A harmadik felvonásra ellenben a házigazdák feljavultak, így csak a játszma derekáig tudta tartani a lépést velük a Zirigh-legénység. A záró akkordra kicsit el is fáradt a Dág. A tucatnyi kivédekezett labdából szinte alig értek el pontokat a vendégek, így ismét alulmaradtak a szegediekkel szemben.

Zirigh Balázs: – Nagyon sajnálom ezt a meccset, mert benne volt a pontszerzés lehetősége.