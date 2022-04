A csapatát elkísérő mintegy 200 tatabányai szurkoló óriási hangulatot teremtett az Elek Gyula Arénában, az ő támogatásuk pedig a csapatot is magával ragadva, amely az ötödik percben vette át először a vezetést és onnan kezdve nem is engedte át azt. Dragan Djukics csapata kiváló játékkal simán megverte ellenfelét, Ancsin Gábor akcióból lőtt 14 gólja (!) mindent elmond a Grundfos teljesítményéről. Minden vendégjátékos dicséretet érdemel a teljesítményéért, amellyel a zsinórban hatodik bajnokiját is megnyerő Tatabánya megelőzte ellenfelét a tabellán és feljött a negyedik helyre.

Kontra Zsolt, a Tatabánya technikai vezetője: – Az első pillanattól jobban akartuk a győzelmet, amelyért sokat is tett a csapat. A szurkolótáborunk ma a nyolcadik emberünk volt a pályán, csodálatos hangulatot teremtettek, mindenki mindenkivel partner volt.

Kézilabda, NB I., férfi, 21. forduló

FTC–Grundfos Tatabánya KC 26-32 (13-16)

Budapest, 900 néző, vezette: Bócz L., Wiedemann V.

Tatabánya: Bartucz – Hornyák B. 1, Ancsin 14, Stojnic, Juhász 5, Győri 5, Sunajko 4. Csere: Wyszomirski (kapus), Bognár, Balogh, Urban, Zdolik 1, Ushal 2, Fotache, Fekete, Bodor. Vezetőedző: Dragan Djukics.

Hétméteresek: 5/3, ill. 2/0.

Kiállítások: 2, ill. 12 perc.

Végleg kiállítva: Pordán (51.), illetve Fotache (45.).

Az eredmény alakulása: 4. perc: 2-2, 11. p.: 3-8, 15. p.: 6-9, 24. p.: 8-13, 40. p.: 15-23, 45. p.: 19-25, 58. p.: 23-32.