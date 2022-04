Itt megjósolhatatlan a végeredmény, hiszen ősszel az Oroszlány jó formában volt, legutóbb viszont hét emberrel tudott csak kiállni. A Várgesztes Naszályra látogat majd, ez még szoros is lehet, hiába van tíz pont különbség. A forduló rangadója a Bakonysárkány–Dunaalmás lesz, hiszen a két csapat azonos pontszámmal vezeti a tabellát. Adott esetben egy bajnoki döntőnek is beillik ez a találka. A Dad alsóházi rangadót vív a Bársonyossal, a Csém pedig a Tárkányhoz utazik. 16 órától a Szákszend Bokodról vinné el a három pontot. Északon is lesz egy nagy derbi, a listavezető Tardos a harmadik Baj vendége lesz. A Dunaszentmiklós a Szárliget ellen tartaná otthon a három pontot, a Szomód pedig Vértestolnáról hozná haza. A Zsámbék II. a Bajna ellen szerezheti meg első tavaszi három pontját, a Széchenyi-Süttő II. pedig elmarad.

Megyei III. osztály, Dél, 17. forduló

Április 3., vasárnap, 12.30

Oroszlányi SZE–Bakonyszombathely KSE.

Április 3., vasárnap, 15 óra

Naszály SE–Gesztesi SE, Csémi SE–Tárkány KSE, Bakonysárkányi SE–D.M.A.C. Dunaalmás, Bársonyos SK–Dad SE.

16 óra: Bokod FCE–Szákszendi SE.

Megyei III. osztály, Észak, 17. forduló

Április 3., vasárnap, 13.30

Dunaszentmiklós SE–Szárligeti SE.

Április 3., vasárnap, 15 óra

Bajnai SE–Zsámbéki SK II., Vértestolnai TE–Bar-Nul Szomód SE.

16.30: Baj KSE–Tardosi FC.

A Széchenyi TSE–Süttői SC II. meccs elmarad.