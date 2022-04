Az alapszakasz utolsó fordulója következik a megyei első osztályban. Az már az előző körben eldőlt, hogy mely csapatok érintettek a felső-, és az alsóházi rájátszásban, ettől függetlenül több nagy rangadót is rendeznek a hétvégén. Elsőként a Nyergesújfalu–Zsámbék mérkőzésről ejtünk szót, hiszen a tavasz legjobb csapata fogadja a listavezetőt (és hajszál híján bajnokot). A Nyergesújfalu sorozatban nyeri a meccseit, az idei évben mindet megnyerte. A Zsámbék egy döntetlent és egy vereséget szenvedett ez idő alatt, így „csak” a második helyen áll a tavaszi tabellán a Bodó-csapat. Tét is van, hiszen amennyiben a Zsámbék győz, bajnok, a Nyergesújfalu pedig a harmadik helyen szeretné befejezni az alapszakaszt, hiszen úgy a rájátszásban több meccset vívhat otthon. A vendégeknél fél kezdőcsapatnyi játékos sérült, így nagy kérdés, milyen kerettel tud elutazni Bodó mester.

A Vértessomló mindenképpen az alsóházban szerepel majd, a Sárisáp pedig a felsőben, így inkább a vendégeknek fontos a két csapat hétvégi randevúja. Csapó Károly csapata még esélyes a dobogóra, de ehhez ezt a győzelmet muszáj hozniuk. A Bábolna és az Esztergom is hasonlít abban, hogy voltak jobb és rosszabb periódusai a szezonban, a végelszámolásnál mindketten alulra kerültek. Most tét nélkül vívhatnak egymással. Legutóbb novemberben találkoztak, akkor az Esztergom 2-1-es sikert aratott.

Tatán 16 órától dobogós derbit rendeznek. A harmadik helyen álló Kecskéd fogadja az ötödik Tatát, viszont a két gárda között mindössze egy pont a különbség, így a Nyergesújfalu mellett ők ketten is szeretnének odaérni a harmadik pozícióba, de a három alakulat közül csak a Kecskédnek van a kezében a sorsa, hiszen ha nyer, biztosan a dobogón zárja az alapszakaszt. Ősszel 3-2-re nyertek Linczmaierék. A mostani találkozó persze még nem dönt el semmit, hiszen a két csapat a rájátszásban is összeméri erejét újra. A Környe pikáns meccset vív majd a Vértesszőlős ellen, még úgy is, hogy tétje már kvázi nincsen. Ősszel meglepetésre a Vértesszőlős hazai közönség előtt 2-1-re győzött, de a tabellán a Környe áll jobban 8 egységgel. Mindkét csapatban van olyan játékos, aki nemrég még az ellenfél egyesületét erősítette, elég csak Gulyás Tamás vezetőedzőre gondolni. A Tát-Nagyigmánd összecsapás információnk szerint elmarad, bár cikkünk írásakor ez még nem volt hivatalos. A hétvégén a Koppánymonostor csapata lesz szabadnapos.

Megyei I. osztály, 26. forduló

Nyergesújfalu SE-Zsámbéki SK

Április 24., vasárnap, 14 óra

Darabos Gábor, a Nyerges­újfalu vezetőedzője: – Remélem, hogy a vasárnapi mérkőzés az alapszakaszban tavasszal nyújtott teljesítményünk méltó lezárása lesz. Természetesen gratulálok a Zsámbék csapatának, de azért azt kívánom, hogy a bajnoki címet majd csak a hazai környezetükben ünnepeljék meg.

Vértessomlói KSK-Sárisápi BSE

Április 24., vasárnap, 14 óra

Kovács Sándor, a Vértessomló játékos-edzője: – Nem lesz ezen a hétvégén sem könnyű dolgunk, hisz a Sárisáp az utolsó négy meccsét figyelembe véve elég jó formában van, hisz pontot sem vesztett. Megpróbáljuk a maximumot kihozni ezen a vasárnapon is, és a rájátszásban is egyaránt.

Bábolnai SE-FC Esztergom

Április 24., vasárnap, 14 óra

Józsa Péter, a Bábolna vezetőedzője: – Csökkentett létszámmal, de próbáljuk győzelemmel zárni az alapszakaszt.

DG Tát SE-Nagyigmándi KSK

Április 24., vasárnap, 16 óra

Szabó Attila, a Tát vezetőedzője: – Csak a győzelem az elfogadható, ezt a játékosaim is tudják, és ennek szellemében is fogunk pályára lépni.

Tatai AC-Wati-Kecskéd KSK

Április 24., vasárnap, 16 óra

Wéber Roland, a Tata vezetőedzője: – Az alapszakasz utolsó fordulója előtt állunk! A kitűzött célt teljesítettük. Viszont miért ne léphetnénk még egyet?! A Kecskéd jó formában van, és hasonló célkitűzésekkel lép majd pályára. Nekünk élvezni kell a játékot, és a lehető legjobbat kihozni magunkból! Ha elég motiváltak leszünk, itthon tudjuk tartani a három pontot.

Környe SE-Vértesszőlősi SE

Április 24., vasárnap, 16 óra

Gulyás Tamás, a Környe vezetőedzője: – Mindenképp a három pont a cél hazai pályán.