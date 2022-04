Az osztályozó nélküli bennmaradás volt a tétje a két csapat harmadik összecsapásának, azaz nem babra ment a játék. A vendéglátók – a tatabányai sátortetős uszoda bontása miatt házigazdákról nem beszélhetünk – korántsem a legjobb előjelekkel készülhettek a találkozóra, a sorsdöntő mérkőzésre ugyanis nem tudtak a saját medencéjükben készülni és edzeni is mindössze kétszer tudtak. Ez pedig erősen befolyásolta a TVSE pólósainak és szakvezetőjének hangulatát is. De amellett sem szabad elmenni, hogy egy egykori FTC-játékos fújta a találkozón a sípot, mégpedig úgy, hogy a győriek kispadján is egykori klubtársa ült…

Zantleitner Krisztina: – Kishitűen játszottunk, rosszul védekeztünk. Sok távoli gólt kaptunk, mi viszont alig lőttünk kapura. Végig futottunk az eredmény után, miközben az igazi küzdeni tudás is hiányzott. Esélyünk sem volt a győzelemre.

Vízilabda, OB I., női, rájátszás a 9. helyért, 3. mérkőzés

TVSE Vízilabda Kft.–Győr 5-6 (1-1, 1-3, 1-1, 2-1)

Budapest, Szőnyi úti uszoda, 100 néző, vezette: Füzesi Zs., Csizmadia Zs.

Tatabánya: Zirighné Sós I. – Zantleitner N., Zink, Orbán 2, Zöld, Rajna 1, Szedlák 1. Csere: Zantleitner H., Sóti 1, Bozsó. Edző: Zantleitner Krisztina.

Gól emberelőnyből: 9/3, illetve 6/1.

Gól ötméteresből: 0, illetve 1/1.

Kipontozódott: Vaszari (Győr)