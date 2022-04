Az idei év is sok versennyel, emellett sikerekkel kezdődött a Tatabányai Judo Club (TJC) számára, melynek sportolói több megmérettetésen és játékos vetélkedőn is részt vettek az elmúlt hónapokban. Az egyesület Cegléden, a Felnőtt Országos Rangsorversenyen kezdte az idei esztendőt. Itt a még csak junior korosztályú Vaska Fanni remekül szerepelt, hiszen a válogatott sportoló a második helyet szerezte meg az 52 kg-osok mezőnyében.

A Pest megyei megmérettetést a kis dzsudokák győri játékos vetélkedője követte január végén, amelyen nagy létszámmal, 15 fővel vett részt az egyesület. Mindegyikük dobogós helyen végzett, többen is aranyérmet nyertek. Két nappal később (január utolsó szombatján), ugyancsak Győrben tartották az Ifjúsági Országos Rangsorversenyt, amelyen a még csak serdülő korosztályú Moharos Zsófia győzött a 44 kg-osok között, Pokk Patrik (66 kg) pedig ötödik lett a TJC versenyzői közül.

A februári Ifjúsági Országos Bajnokságot is Győrben rendezték, ahol nyolc, 14-15 esztendős versenyző képviselte a klubot, akik a náluk többségében három esztendővel idősebbek ellen léptek tatamira. Ennek ellenére Moharos Zsófia és Radovics Mihály egyaránt a harmadik helyet szerezte meg, előbbi ezúttal is a 44, utóbbi pedig a 42 kg-osok között.

Az országos bajnokság után ismét egy játékos vetélkedő következett, szintén Győrben és szintén a „kis” dzsudokák számára. A TJC lemásolta a januári teljesítményét: ezúttal is 15 fiatallal vett részt a vetélkedőn, emellett mindegyikük érmes helyezést ért el, többen pedig ismét aranyéremmel jöhettek haza. Másnap Budapesten rendezték a Felnőtt Magyar Kupát, amelyen Vaska Fanni nagyszerű versenyzéssel ismét második lett 52 kg-ban, míg Pokk Armand a 73 kg-osok között a kilencedik helyen végzett.

Kunyik Zsolt vezetőedző (jobbra) csapata szép jövő előtt áll (Forrás: beküldött)

Március elején Nemesvámoson rendezték az első idei regionális rangsorversenyt az Észak-Dunántúl egyesületei számára. A klubot itt is a feltörekvő generáció képviselte, mégpedig nagy létszámmal (17 versenyző) és igen nagy sikerrel, hiszen számos éremmel, köztük aranyakkal gazdagodtak a TJC versenyzői. A Zalaegerszegen rendezett Felnőtt Országos Bajnokságon a junior korosztályú Vaska Fanni a sorsolás szeszélye folytán az olimpiai ötödik helyezett Pupp Rékával kezdett 52 kg-ban. Fanni nagyon szépen küzdött és helytállt világklasszis riválisával szemben, de a rutin a későbbi győztes Pupp mellett szólt, így Fanni végül a kilencedik helyen végzett.

A hónap végén a TJC versenyzői visszatértek Győrbe, ahol a Serdülő Magyar Kupán vettek részt. Hosszú sérülése után, de még nem teljesen felépülve szőnyegre tudott állni Kunyik Botond, aki így is döntőig jutott az 50 kg-osok között, ahol vitatható körülmények között kapott ki, így második lett. Radovics Mihály 45 kg-ban magabiztos, nagyszerű versenyzéssel minden ellenfelét ellentmondást nem tűrően, fölényesen legyőzve első helyezést szerzett. Moharos Zsófia új súlycsoportjában, 48 kg-ban ötödik lett.

Vaska Fanni (jobbról a harmadik) már a felnőttek között is bizonyít (Forrás: beküldött)

A klub jelenlegi helyzetéről Kunyik Zsolt vezetőedzővel beszélgettünk.

– A létszámunk magas, hiszen a Benedek-óvoda tornatermében tartott központi edzéseinket mintegy 60-an látogatják, ők több korcsoportból tevődnek össze. A klubban édesapám, Kunyik József segítségével heti kilenc edzést tartok, emellett további öt tatabányai iskolában népszerűsítem a sportágat heti egy-egy alkalommal az országos szövetség iskolai dzsúdóprogramjának köszönhetően. A teljes létszám az iskolai dzsúdóprogramon résztvevőkkel együtt eléri a 250-et – tudtuk meg a vezetőedzőtől, aki hozzátette, hogy a környező településekről, így Bokodról, Környéről, Tarjánból, Várgesztesről és Vértesszőlősről is vannak tanítványai.

– Felvetődhet a kérdés, hogy ez a létszám nem túl magas-e, végezhető-e így minőségi munka?

– A Benedek-óvoda tornaterme már igen szűkös a 60-as létszámnak, ezért már régóta szeretnénk egy nagyobb létesítménybe költözni. Úgy tűnik, a közeljövőben ez a problémánk megoldódik. Már nagyon várjuk, hogy nagyobb létesítményben folytathassuk a munkát, mert így remélhetőleg a létszámunk is növekedni fog, de a minőségi munka feltételei is jobbak lesznek – beszélt a teremproblémáról és ennek remélt megoldásáról az atlantai olimpikon.

Szinte hétről hétre versenyeznek a TJC fiatal dzsúdósai (Forrás: beküldött)

– És hogy mik a terveik a közeljövőre nézve?

– Jelenleg négy utánpótlás-válogatott kerettagunk van: Moharos Zsófia, Kunyik Botond és Radovics Mihály jelenleg az U15-ös, Vaska Fanni pedig az U21-es válogatott tagja, ők a klubban végzett munka mellett heti egy keretedzésen is részt vesznek Budapesten. Előbbi három versenyzőnk egyébként jövőre fellép az U18-asok közé, de ott is jó eséllyel pályáznak a válogatott kerettagságra. Tőlük akár már jövőre is elvárható a kiugró nemzetközi szereplés, Európa- és világbajnokságra való kijutás, vagy akár az ottani éremszerzés. Vaska Fannitól már a juniorok között várok Európa Kupa-érmet. A következő generáció, a 9–11 éves korosztály is reményteli, ők jelenleg 30-an vannak. Válogatottaink és a többi versenyző is nagyon igyekszik és igen motiváltan edzenek a nagy létszámú és hangulatos edzéseinken. Az utánpótlásunk mennyisége és minősége tehát biztosított, az előjelek biztatóak. Külföldi edzőtáborozásokat is tervezünk a minőségi edzésmunka elősegítése érdekében – árulta el Kunyik Zsolt, aki ezúton is köszönetet mond a kondicionális felkészítésben segítséget nyújtó edzőknek, Földi Csillának, Csengeri Kálmánnak, Pócza Károlynak és Póczos Tamásnak, valamint a rehabilitációban nagy segítséget nyújtó Szűcs Péternek, illetve köszöni a nagy áldozatkészséget a lelkes szülői közösségnek.