Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy a szezon egyik legfontosabb mérkőzése vár a nehéz helyzetben lévő, 14. helyre visszacsúszott dorogiakra: a Csákvár is az alsóházban állomásozik (jelenleg a 17.), ugyanúgy 31 pontja van, mint a legjobb kieső III. Kerületnek, így „hatpontos” rangadóról beszélhetünk, hiszen a dorogiak 35 egységgel állnak. A vasárnapi találkozóra mindkét együttes vereséggel hangolt: a dorogiak egy hajrábeli gól miatt maradtak alul otthon a Diósgyőr ellen, míg a Csákvár szintén 1-0-ra kapott ki az élcsapatnak számító Szeged-Csanád Grosics Akadémia otthonában.

A szomszédvári rivális vezére egyébként a korábban a válogatottban is megforduló Vaskó Tamás, valamint a házi góllövőlistát vezető Takács Tamás. Ősszel épp az utóbbi duplázott Dorogon, neki köszönhetően távozott három ponttal a Csákvár a Buzánszky-stadionból, azon a találkozón a 15. perctől emberhátrányban játszottak a hazai piros-feketék. Amennyiben most is a Fejér megyeiek örülhetnek, nagyon nehéz szezonhajrá vár a kieséstől már most is csak 4 pontra lévő dorogiakra.

Labdarúgás, NB II., 32. forduló

Aqvital FC Csákvár–Dorogi FC

Csákvár, vasárnap, 17 óra.

Mint a hátralévő összes, úgy ez a találkozó is kulcsfontosságú lesz a Komáromnak a kiesés elkerülése érdekében, hiszen a vonal alatt lévő, a 17. helyen álló Bozsik-legénység a hektikus szezont produkáló Kaposvárt fogadja a hétvégén. A 11. helyezett somogyiak eddig hat ponttal gyűjtöttek többet, mint a házigazda, így szoros meccsre van kilátás. Ősszel a Kaposvár nyert 1-0-ra, így a Komárom most visszavágna.

Szerda után vasárnap is hazai közönség előtt lép pályára a Tatabánya, az ellenfél ezúttal a MOL Fehérvár második csapata lesz. A vendégek a jelenlegi 33 pontjukkal szintén a kiesés elől menekülnek (jelenleg a 13.-ak), így a 7. Bányász nemcsak saját magán, de adott esetben a Komáromon is segíthet egy győzelemmel. Ősszel ez nem jött össze, akkor 0-0 lett a vége.

NB III., Nyugati-csoport, 29. forduló

Komáromi VSE–Kaposvári Rákóczi FC

Komárom, vasárnap, 11 óra.

Tatabányai SC–MOL Fehérvár FC II.

Tatabánya, vasárnap, 16 óra.