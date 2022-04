Ha legutóbb – a Balatonfüred elleni meccs előtt – azt írtuk, hogy nagyon fontos mérkőzés vár a Kék Tigrisekre, akkor ez most hatványozottan igaz. Az ötödik helyezett, 24 pontos Tatabánya a negyedik, szintén 24 pontos Ferencvároshoz látogat. Mivel a Magyar Kupából már kiesett Dragan Djukics vezetőedző együttese, így a hosszabb és rögösebb út – a lehető legjobb bajnoki szereplés – maradt nyitva a kék-fehérek előtt, hogy a következő idényre is kivívják a nemzetközi szereplés jogát.

A mumus ellen kell győzni

Az elmúlt években az FTC a Bányász igazi mumusává vált, hiszen többnyire sikerült borsot törnie a Kék Tigrisek orra alá. Aztán az idei pontvadászatban végre lehullott az „Fradi-átok” a csapatról, hiszen ősszel ezer sebből vérezve is sikerült legyűrnie a fővárosi zöld-fehéreket. Arról nem is szólva, hogy egy ideje – ezt az aktuális ellenfelek is tapasztalhatják – egy másik Tatabányával találják magukat szemben. Nem véletlen, hogy a bronzéremre ácsingózó Balatonfüredet is tizenegy góllal verte a Djukics-csapat az előző fordulóban. A péntek esti rangadó esélyeiről a mester jobbkezével, Sibalin Jakab edzővel beszélgettünk.

Folyamatosan térnek vissza sérültek

– Jelenleg jó a hangulat a csapat háza táján, az elmúlt fordulókban aratott győzelmek jót tettek a társaság önbizalmának. Sőt, egy-két hete már a felkészülésünk is zavartalannak mondható, hiszen ha fokozatosan is, de visszatértek a sérültjeink, betegeink, így normálisan gyakorolhattunk a következő fordulóbeli riválisaink ellen– mondta Sibalin edző.

Sibalin Jakab megerősítette, hogy jelenleg komplett a csapat játékoskerete. A NEKA és a Balatonfüred ellen pályára lépők elvileg most is a szakvezetés rendelkezésére állnak.

– Ez egy másik mérkőzés lesz, mint a Balatonüred elleni – erősítette meg beszélgetőpartnerünk. – Persze a siker receptje mit sem változik, jó kapusteljesítménnyel és védekezéssel alapozhatjuk meg a győzelmünket. Emellett el kell kerülnünk a gyors, könnyen kapott gólokat. Ez azért nem lesz egyszerű, mert fizikálisan és tempójában is nagy csata vár ránk, amely a végső helyezéseket is befolyásolhatja.

Kézilabda, NB I., férfi, 21. forduló

FTC–Grundfos Tatabánya KC

Budapest, Elek Gyula Aréna, péntek, 18 óra.

A mérkőzést Bócz László és Wiedemann Viktor vezetik.

A két csapat hátralévő ellenfelei: FTC: NEKA (idegenben), Csurgó (i), Balatonfüred (otthon), Komló (o), Fejér-B.Á.L. Veszprém (i).

Tatabánya: Csurgó (o), Komló (i), Fejér-B.Á.L. Veszprém (i), Kecskemét (o), Telekom Veszprém (i).