Az alapszakasz utolsó fordulóját rendezték a hétvégén a megyei első osztályban. Az már korábban eldőlt, hogy melyik hat gárda jut a felsőházi rájátszásba, de egy nagy tétje még volt a mostani fordulónak: amennyiben a listavezető Zsámbék nyerni tud Nyergesújfalun, úgy bajnoki címet ünnepelhet. A Nyergesújfalu 2022 legjobb csapata, hiszen a forduló előtt idén az összes létező meccsét megnyerte, aminek köszönhetően fel is lépett a dobogóra esélyes csapatok közé a téli 10. pozíció után. Bodó László mester több alapemberét is nélkülözni volt kénytelen, de így is nagy lépést tett a bajnoki cím felé az első percben a csapata, hiszen Martonfi gyorsan betalált. Az első félidő lefújása előtt Ludvig megduplázta a vendégek előnyét. A térfélcserét követően aztán szépíteni tudott a szépszámú közönség előtt a hazai gárda, de az egyenlítésre már nem maradt energia. A találkozó végén ráadásul három nyergesi játékos is a kiállítás sorsára jutott, ami a rájátszás első köreiben lesz igazán fájdalmas. A Zsámbék tehát a tavalyi bajnoki döntőt követően idén már 24 mérkőzés alatt eldöntötte a bajnoki cím sorsát, így meg is védte a címét. A találkozót követően a vendégek Zsámbékon folytatták az ünneplést.

A forduló másik óriási rangadója fordulatos és izgalmas párharcot hozott. A Tata és a Kecskéd egyaránt a dobogó legalsó fokára pályázik, és a fordulót megelőzően mindössze egy pont volt a különbség. Ráadásul ez a meccs arról is hivatott dönteni, hogy melyik együttes jut be harmadikként a rájátszásba, hiszen a pozíciónak az az előnye, hogy az öt meccsből hármat otthon játszhat. A flúgos futamként jellemezhető találkozót a Kecskéd kezdte jobban, Szabó duplájával a vendégek vezettek 2-0-ra a szünetben, aztán a Tata a második félidő derekén varázsütésre négy perc alatt hármat is rúgott, pedig eddigre már emberhátrányban játszott a Wéber-alakulat. Erre még volt válaszuk a vendégeknek, de a Tata újra előnybe került a 81. percben. Itt még mindig nem volt vége, előbb a 88. percben 4-4-re mentett a Kecskéd, majd Szabó saját maga harmadik, a Kecskéd ötödik gólját is meglőtte, ezzel Linczmaier Lászlóék mennek a harmadik helyen a rájátszásba.

A Vértessomló bravúrpontot gyűjtött hazai pályán a Sárisáp ellen, pedig a találkozó előtt Csapó Károlyék jóval esélyesebbek voltak, ráadásul a vendégcsapat még eséllyel pályázik a dobogóra, de ezzel a két elvesztett ponttal nehéz helyzetbe kerültek. Tét nélküli mérkőzést vívott egymással a Bábolna és az Esztergom is. A vezetést ugyan a hazaiak szerezték meg, de a találkozó 94. percében a már emberelőnyben játszó Esztergom egalizálni tudott a csereként beálló Molnár jóvoltából, így mindkét gárda egy-egy ponttal gazdagodott. Környén pikáns meccset vívott a hazaiakkal a Vértesszőlős, itt végül egy gól elég volt az üdvösséghez: a 17 éves Keleti Csaba első felnőttbajnokságban szerzett góljával Tokaji Zsolt csapata térhetett haza a zsákban a három ponttal. A DG Tát SE-Nagyigmándi KSK találkozó három pontját a hazaiak kapják 3-0-al, mivel a Nagyigmánd nem tudott kiállni. A hétvégén a Koppánymonostor volt szabadnapos.

Megyei I. osztály, 26. forduló

Nyergesújfalu SE–Zsámbéki SK 1-2 (0-2)

Nyergesújfalu, vezette: Drabon B. (Derecskei B., Hegedüs P.)

Nyergesújfalu: Borsiczki – Kozák, Tóth (Vida, 46.), Guzsik (Fellegi, 46.), Hajnal, Vass (Antal, 70.), Manga, Mann, Balogh (Molnár Á., 55.), Máté-Kovács, Molnár A. Vezetőedző: Darabos Gábor.

Zsámbék: Tugyi – György, Lőrinczy, Orosházi, Sugár B. (Homoki, 86.), Ludvig (Áprily, 60.), Kósa Szilágyi, László, Szlovák (Dávid, 90.), Mártonfi (Sugár S., 60.), Marticsek. Vezetőedző: Bodó László.

Gólszerzők: Hajnal (56.), illetve Mártonfi (1.), Ludvig (47.)

Kiállítva: Molnár Á. (85.), Antal (93.), Fellegi (94.) – mindhárman Nyergesújfalu.

Jók: Molnár A., illetve mindenki.

Darabos Gábor: – Gratulálok a Zsámbéknak a bajnoki címhez.

Bodó László: – Nem tudom, mit mondhatnék. Nagyon boldog, és rettentően büszke ember vagyok. Sok mindenkinek köszönetet mondhatok: fantasztikus csapatomnak, elnökünknek, vezetőségünknek, szurkolóinknak, feleségemnek és a remek lányomnak, és minden zsámbéki embernek, aki szereti a labdarúgást. Bajnokságot nyerni óriási dolog, megvédeni azt pedig egyszerűen fantasztikus.

Vértessomlói KSK–Sárisápi BSE 1-1 (1-1)

Vértessomló, vezette: Hartdégen Zs. (Baranyai L., Hegedüs R.)

Vértessomló: Ámorth – Somodi, Éliás, Erdei (Kacz, 75.), Koller, Plotár (Egri, 60.), Batin, Kovács K., Földi (Pető, 81.), Kovács S., Dobbelaere. Játékos-edző: Kovács Sándor.

Sárisáp: Sándor G. – Kopányi, Deres, Zicsi, Jurásek J., Jónás, Válent, Karcagi (Csapó, 54.), Manger, Szoboszlai (Jurásek Zs., 73.), Budaházi. Vezetőedző: Csapó Károly.

Gólszerzők: Koller (38.), illetve Karcagi (15., büntető)

Jók: mindenki, illetve senki.

Kovács Sándor: – Ma igazán csapatként fociztunk! A több helyzetkidolgozás miatt egy lépéssel közelebb voltunk a győzelemhez, de sajnos nem tudtuk értékesíteni azokat. Egy jó formában lévő Sárisáp ellen pontot szereztünk, így nincs okunk panaszra. Gratulálok a csapatnak!

Csapó Károly: – Nagyon sok hiányzónk volt. Jól kezdtük a mérkőzést, az első félidőben el kellett volna döntenünk a mérkőzést. A szünet után már jóval kiegyenlített volt, így nagyon sajnáljuk, hogy elmaradt a győzelem.

Bábolnai SE–FC Esztergom 1-1 (1-0)

Bábolna, vezette: Szeibert P. (Paulovics B., Jászberényi M.)

Bábolna: Szabó – Nagy, Takács K., Kalamár (Kiss, 43.), Bognár, Szendi, Hajnal P. (Takács B., 56.), Papp (Varga, 70.), Hajnal K. (Németh, 53.), Lanzendorfen, Soha (Kalóczkai, 85.). Vezetőedző: Józsa Péter.

Esztergom: Órai – Faragó B., Bugjó, Krausz, Spáth, Bereczki, Faragó M. (Dani, 85.), Bogárdi (Rácz, 71.), Heller, Ódor, Klátyik (Molnár, 75.). Vezetőedző: Spóner József.

Gólszerzők: Papp (44.), illetve Molnár (94.)

Kiállítva: Németh (88., Bábolna)

Jók: Lanzendorfen, Kiss, illetve Ódor, Klátyik, Bugjó.

Józsa Péter: – Az alapszakasz végén talán jellemzően úgy alakult az eredmény, ahogy az egész szezon. Az Esztergom remek tavaszt tudott maga mögött, de a mi kezünkben volt a három pont sorsa.

Spóner József: – Gratulálok a csapatomnak, a mai pontszerzés az óriási alázat gyümölcse volt. Mindenképpen rászolgáltunk az egy pontra, a második félidőben rengeteget tett érte a csapat.

Tatai AC-Wati–Kecskéd KSK 4-5 (0-2)

Tata, vezette: Kreitl T. (Sirokmán A., Patócs D.)

Tata: Csákány – Szűcs (Széles, 64.), Felső, Suhai (Kisék, 80.), Zuggó, Dragonya, Mészáros (Hauzer, 64.), Bogár (Lázár, 64.), Martonfi (Koronczi, 86.), Györgykovács. Vezetőedző: Wéber Roland.

Kecskéd: Grósz – Neckernusz (Czékmány, 64.), Gyenes, Schmidt L., Greskó, Szabó, Neukunft (Schmidt G., 82.), Berki, Simon (Harsányi, 82.), Tomayer, Raffai. Vezetőedző: Linczmaier László.

Gólszerzők: Széles (67.), Zuggó (70., 81., utóbbit büntetőből), Martonfi (71.), illetve Szabó (10., 39., 95., a másodikat büntetőből), Greskó (74.), Berki (88.),

Jók: Mártonfi, Györgykovács, Suhai, Visnyovszki, illetve Szabó, Greskó, Schmidt L., Berki.

Kiállítva: Dragonya (49., Tata)

Wéber Roland: – Őrült mérkőzésen szenvedtünk vereséget, ahol emberhátrányban is mi játszottunk és vezettünk támadásokat. Nem érdemeltünk vereséget, viszont ennyi egyéni hibát elkövetni nem lehet!

Linczmaier László: – A flúgos futamot mindkét csapat megnyerhette volna. 2-0-ás vezetésünk után produkáltunk egy katasztrofális 20 percet, és a harcos hazaiak 4-3-ra átvették a vezetést. A hosszabbításban 4-4-nél kihagytunk egy büntetőt, nem adták meg egy gólunkat, majd az utolsó másodpercben megszereztük a győztes gólt.

Környe SE–Vértesszőlősi SE 0-1 (0-1)

Környe, vezette: Katona B. M. (Faragó Gy., Dávid R.)

Környe: Ténai – Kerék, Míg (Sztojka Bihari, 54.), Zelenai, Méhész, Szerencse, Patyi (Bihari, 54.), Babai (Duka, 46.), Szabó, Kósa, Nádudvari D. Vezetőedző: Gulyás Tamás.

Vértesszőlős: Kovács – Keleti, Wágner (Wieszt, 31.), Szőke (Ratimorszky, 90.), Dombai, Jónás, Juhász (Bogdár, 86.), Németh, Fekete, Kocsis, Szalczinger. Vezetőedző: Tokaji Zsolt.

Gólszerző: Keleti (24.)

Kiállítva: Fekete (89., Vértesszőlős)

Jók: mindenki, illetve mindenki.

Gulyás Tamás: – Szerettük volna győzelemmel zárni az alapszakaszt, de ez most nem sikerült.

Tokaji Zsolt: – Gratulálok a csapatomnak, mert mindent megtett, hogy ne a hazaiak által remélt eredmény szülessen. Hetek óta ezer sebből vérzünk, hetek óta erőn felül teljesítünk, most eredménnyel is párosult az akaratunk.