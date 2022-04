A vendégek kifejezetten jó ajánlólevéllel érkeznek a Kék Tigrisekhez, hiszen a Füred – a legutóbbi játéknapon – pontot rabolt a rekordbajnok Telekom Veszprémtől. Igaz, mostanában a tatabányai közönségnek sem lehet különösebb kifogása a csapattal szemben, mert a Bányász, ha lépésről lépésre is lépdel előre a tabellán, már ott liheg a negyedik helyen tanyázó FTC nyakában. Már ezért is nagyon fontos ennek az összecsapásnak a végkimenetele, a hazaiak sikeréhez pedig nagyban hozzájárulhat az is, hogy mennyire telnek meg a lelátók, milyen hangulatot varázsolnak majd a hazai drukkerek a rangadóra.

– Legutóbb helyenként jó játékkal nyertünk, így a csapat alaphangulata pozitív. Az is elmondható, hogy hosszú idő után végre aránylag zavartalan volt a felkészülésünk. Már nem terhelt minket a sűrített menetrend. És együtt tudott gyakorolni a társaság, mert lassan visszatérnek a betegeink, sérültjeink – emelte ki Sibalin Jakab, a tatabányaiak edzője, Dragan Djukics mester jobb keze.

Hazai pályán, a szurkolók támogatásával folytatná jó szereplését a Tatabánya. Szeretnének minél több borsot törni riválisuk orra alá.

– Mivel a két gárda nagyon jól ismeri egymást, különösen egyik sem tudja meglepni a másikat. Remélem, minden variációra reagálni tudunk. Szeretnénk a füredieket folyamatos nyomás alatt tartani. A sikerhez azonban kifejezetten jó kapusteljesítményre lesz szükségünk, ami persze összefügg a határozott védekezéssel is. Emellett szeretnénk elkerülni a gyors, „könnyű” gólokat. Ezek lehetnek a sarkalatos taktikai elemek – hangsúlyozta Sibalin edző.

A rangadót rutinos játékvezetői páros – Andorka Miklós és Hucker Róbert – dirigálja.

Kézilabda NB I., férfi, 20. forduló

Grundfos Tatabánya KC – Balatonfüred

Tatabánya, multifunkcionális sportcsarnok, szombat, 18 óra.