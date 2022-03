Zantleitner Krisztina tanítványai már több alkalommal is bizonyították, amennyiben jól kezdenek, úgy a legjobbak dolgát is megnehezítik. Ez alól csak a legutóbbi Eger elleni meccs jelentett kivételt. Ellenben most repülő rajtot vett a Tatabánya. A jó indulást követően csak az volt a kérdés, hogy meddig tart ki a fiatal hazai együttes előnye. A félidőig kiharcolt 8-2-es tatabányai vezetés kifejezetten nagy előnynek számított. Olyannyira, hogy a harmadik és a negyedik negyedet is elveszíthették a házigazdák, de a fővárosiak már tudták őket utolérni. A hazaiak győzelme bravúrosnak számít, mivel előzetes papírforma a vendég fővárosiak sikerét ígérte. Erre azonban rácáfoltak a tatabányaiak, és megérdemelten nyerték meg a találkozót.

Vízilabda OB I., női, 15. forduló

TVSE Vízilabda Kft. – III. ker. TVE 10-7 (5-2, 3-0, 1-3, 1-2)

Tatabánya, Buborék, 100 néző, vezette: Sándor P., Madarasi Gy.

TVSE: Zirighné Sós I. – Zantleitner N. 1, Zink 1, Orbán 1, Zöld 2, Rajna 1, Szedlák 2. Csere: Zantleitner H. 2, Sóti, Bozsó. Edző: Zantleitner Krisztina.

Gól emberelőnyből: 10/1, illetve 10/1. Gól ötméteresből: 1/1, illetve 0. Kipontozódott: Rajna, illetve Tóth-Deme.

Zantleitner Krisztina: – Fontos volt, hogy jól kezdtünk, és az elején kiharcolt előnyünk végig kitartott. Nagyon kellett ez a győzelem, magunk miatt is, mert úgy éreztem, kissé gödörbe kerültek a lányok. Nagyon örülök a győzelemnek, de nagyon jó lenne még egy-két bravúrpontot szerezni…

Ugyan a női vízipólósok alaposan kitettek magukért a buborékban, a tatabányai férficsapat nagy különbségű vereséget szenvedett egy kanizsai vesszőfutás végén. A vendéggárda rosszul kezdett és rosszul is zárta a mérkőzést. A találkozónak csak a „közepén” nyújtott elfogadható teljesítményt a vízműves alakulat.

Férfi OB I. B, 17. forduló

Kanizsa – Tatabányai Vízmű SE 21-8 (7-1, 3-3, 4-3, 7-1)

Nagykanizsa, 100 néző, vezette: Horváth J., Duray A.

Tatabánya: Szabó II. – Gombos 3, Szenczi 1, Várnagy, Dubinák, Galler 1, Csányi. Csere: Szőke 3, Czibere, Németh A., Végh L., Németh G., Tátrai. Edző: Gebauer Lajos.

Gól emberelőnyből: 8/3, illetve 11/4. Gól ötméteresből: 0, illetve 2/2.

Gebauer Lajos: – Számomra a kezdés és a csapat teljesítménye értelmezhetetlen…