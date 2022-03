A megyei első osztály 21. fordulójában több nagy rangadót is rendeztek. Az egyik például a Tata és a Bábolna összecsapása volt, hiszen mindketten a felsőházban szerepelnek, és a dobogóra pályáznak. A találkozót megelőzően a Tata állt jobban a tabellán, ráadásul hazai pályán is játszhatott, ennek megfelelően hamar meg is szerezte a vezetést. Ennek csak egy percig örülhettek a Wéber-tanítványok, hiszen a Bábolna nem csak egalizálni tudott, de a vezetést is megszerezte.

A második játékrészben mindkét csapat betalált, így egy nagyon szoros és fontos rangadót húzott be a Bábolna Czeglédi Ádám vezetésével, aki mesterhármast vágott. A forduló rangadója csak nevében volt az, hiszen a remek formában lévő Nyergesújfalu lemosta a Tátot a pályáról. A hazaiaknál Manga Zsolt négy gólt vágott, az egész csapat összesen hetet, így a Darabos-csapat meg is előzte a Tátot a tabellán, tovább folytatva az idei remek sorozatot, hiszen 2022-ben minden meccsét megnyerte a Nyerges.

Ha már sorozatok: a Koppánymonostor hatalmas meglepetésre az Esztergomtól is kikapott, így sorozatban ez volt a harmadik veresége a Pintér-legénységnek, ráadásul a három mérkőzés alatt gólt sem rúgott a lila-fehér csapat. Az Esztergom Spóner József vezetésével egyre masszívabb, és ez most már a pontokban is meglátszik. A fordulót megelőzően a Koppánymonostor majdnem háromszor annyi ponttal áll, mint az Esztergom.

Ennek a meglepő esztergomi győzelemnek legjobban a Zsámbék örülhetett (persze az esztergomiak után), hiszen a Bodó-csapat, ha tartalékosan is, de otthon tartotta a három pontot a borzasztó formában lévő Vértessomló ellen. Most a kék-fehérek szervezetten és masszívan játszottak, de így sem tudták eltüntetni a két csapat közti különbséget. Ezzel a címvédő tízpontos előnyre tett szert a második Monostor előtt.

A Kecskéd hazai közönség előtt hozta a kötelezőt a sereghajtó Nagyigmánd ellen. Nagy parádé és kiütés nem volt, Szabó duplájával az első tíz percben eldöntötte a Kecskéd a három pont sorsát. A Sárisáp és a Vértesszőlős sem élete formájában van, most egymás ellen próbáltak javítani. Ez végül a Sárisápnak sikerült, Csapó Károly csapata talált vissza a győztes útra, mindhárom egységet elvitte Szőlősről. A hazaak gondját tovább növeli, hogy Dombai Viktor piros lapot kapott.

Megyei I. osztály, 21. forduló

Tatai AC–Bábolnai SE 2-3 (1-2)

Tata, vezette: Kreitl T. (Kun P. A., Sirokmán A.)

Tata: Csákány – Felső, Suhai (Hauzer, 46.), Zuggó, Lázár (Nagy, 78.), Mészáros (Kisék, 82.), Bogár (Dragonya, 58.), Kiprich, Széles, Visnyovszki, Martonfi. Vezetőedző: Wéber Roland.

Bábolna: Szabó B. – Takács K., Papp (Varga, 84.), Bognár, Soha (Hajnal K., 90.), Czeglédi (Kalóczkai, 87.), Nagy, Németh, Hajnal P. (Kalamár, 83.), Kiss, Lanzendorfen. Vezetőedző: Józsa Péter.

Gólszerzők: Széles (11.), Martonfi (62.), illetve Czeglédi (12., 32., 66.)

Jók: Széles, Martonfi, Visnyovszki, illetve Czeglédi, Lanzendorfen, Bognár.

Wéber Roland: – Az első tíz percben el kellett volna döntenünk a mérkőzést, de szinte végig mi szaladtunk az eredmény után. Hozzátartozik a meccs történetéhez, hogy három gólunkat nem adta meg a sporttárs. Összességében minimum a döntetlent megérdemeltük volna!

Józsa Péter: – Bravúros győzelmet hozott a hétvége, jobban kezeltük a második fé­l­időt, mint a múlt héten.

Zsámbéki SK–Vértessomlói KSK 4-0 (2-0)

Zsámbék, vezette: Farkas B. (Katona B. M., Jászberényi M.)

Zsámbék: Bartos – György, Sugár B., Sárközi, Áprily, Kósa Szilágyi, Bíró (Terplán, 60.), László D., Szlovák (Lőrinczy, 77.), Mártonfi (Sugár S., 68.), Bedő (Homoki, 72.). Vezetőedző: Bodó László.

Vértessomló: Ámorth – Somodi, Erdei, Koller, Murányi (Varga, 84.), Batin, Kovács K., Földi, Darabos, Kovács S., Petőcz. Vezetőedző: Schöffer Antal.

Gólszerzők: Sárközi (13.), László D. (34., 84.), Sugár B. (77.)

Jók: Kósa Szilágyi, György, László D., Sárközi, Sugár B., illetve mindenki.

Bodó László: – Az első félidőben akadozott a játék, mert nagyon szervezetten és bátran focizott a vendégcsapat, de a második játékrészben meg­győzőbbek voltunk. Gratulálok a csapatomnak.

Schöffer Antal: – Büszke vagyok a játékosaimra, mert nagyot küzdöttek, de ez sajnos nem volt elég. Gratulálok a Zsámbék csapatának, további sok sikert kívánok nekik.

Vértesszőlősi SE–Sárisápi BSE 1-3 (1-2)

Vértesszőlős, vezette: Drabon B. (Sipos T., Hegedüs P.)Vértesszőlős: Kurucz – Dr. Veréb, Horváth, Polyák (Ratimorszky, 83.), Szőke, Dombai, Jónás (Juhász, 65.), Boda (Kocsis, 53.), Wágner, Szalczinger, Bencsik (Fekete, 75.). Vezetőedző: Tokaji Zsolt.

Sárisáp: Sándor G. – Szenes, Deres, Manga, Jurásek, Szoboszlai, Karcagi (Csapó, 78.), Válent, Budaházi, Bojtor, Fekete. Vezetőedző: Csapó Károly.

Gólszerzők: Wágner (40.), illetve Szenes (27.), Manga (45.), Deres (54.)

Kiállítva: Dombai (63., Vértesszőlős)

Jók: Szalczinger, Dr. Veréb, illetve Szenes, Manga, Fekete, Deres.

Tokaji Zsolt: – Nem tudtunk élni a lehetőségeinkkel, ezért a vendégcsapat megérdemelt győzelmet aratott.

Csapó Károly: – Nagyon nehéz előjelekkel vártuk a mérkőzést, elég foghíjasak voltunk, de a pályán lévők mindent mindent megtettek a győzelemért.

Wati-Kecskéd KSK–Nagyigmándi KSK 4-0 (2-0)

Kecskéd, vezette: Szeibert P. (Kurali Z., Marosi M.)

Kecskéd: Grósz – Neckernusz, Gyenes (Harsányi, 63.), Vadkerti (Simon, 46.), Greskó, Szabó, Czékmány, Kese, Neukunft, Raffai (Kalmár, 63.), Dikasz. Vezetőedző: Linczmaier László.

Nagyigmánd: Kuti-Horváth – Nádolszky, Szalai J., Szalai Á., Fülöp, Kovács, Glázer, Németh, Trescsik, Pálmási, Boros (László, 46.). Vezetőedző: Járóka Mátyás.

Gólszerzők: Szabó (3., 8.), Greskó (55.), Dikasz (78.)

Jók: Greskó, Dikasz, Szabó, illetve senki.

Linczmaier László: – Szép időben hoztuk a kötelezőt. Sajnos eléggé hangulattalan volt a meccs, rengeteg helyzetünk volt, mégsem állt össze a puzzle.

Járóka Mátyás: – A mérkőzés első tíz percében a szezon legrosszabb és leglélektelenebb játékával rukkoltunk első, és ez meg is maradt a teljes első félidőben. A második játékrészben egy fejmosás után már aktívabbak voltunk, aminek köszönhetően nem lett nagy különbség közte.

Nyergesújfalu SE–DG Tát SE 7-0 (2-0)

Nyergesújfalu, vezette: Hegedüs R. (Patócs D., Janovics I.)

Nyergesújfalu: Borsiczki – Kozák, Tóth (Vida, 79.), Fellegi, Vass (Hamza, 69.), Manga, Mann (Takács, 80.), Balogh, Antal (Molnár Á., 65.), Máté-Kovács (Guzsik, 77.), Molnár A. Vezetőedző: Darabos Gábor.

Tát: Koller F. – Rábl, Füzes (Kovács, 83.), Varga (Zoltai, 69.), Dékány, Koller T., Jámbor, Tillman, Budavári (Nagy, 73.), Páldi, Chrompota. Vezetőedző: Szabó Attila.

Gólszerzők: Máté-Kovács (31.), Manga (45., 64., 87., 90.), Vass (57.), Balogh (73.)

Jók: mindenki, illetve senki.

Darabos Gábor: – Ma a játék minden elemében felülmúltuk ellenfelünket. Bebizonyították a srácok, hogy nem véletlen ez a sorozat. Büszke vagyok a csapatomra, fantasztikusan játszottak.

Szabó Attila: – Nálunk mindenki bőven a képességei alatt játszott. Rengeteg egyéni hibánk volt. A Nyerges jól futballozott, így nem is lehetett más az eredmény. Mondjuk a pálya mérete inkább 8+1 re felelt meg, de nem ezen múlt.

FC Esztergom–Koppánymonostori SE 2-0 (0-0)

Esztergom, vezette: Vojvoda M. (Jámbor B., Lovas G.)

Esztergom: Órai – Várszegi, Faragó B., Tuza (Rácz, 89.), Galacs (Krausz, 68.), Pásztor (Paltineau, 84.), Spáth, Bereczki, Bogárdi (Faragó M., 57.), Heller, Ódor (Klátyik, 69.). Vezetőedző: Spóner József.

Koppánymonostor: Boros – Kalla (Sallai, 86.), Bilkó, Venczel (Korcsok, 64.), Csapó, Fodor (Rába, 57.), Valkó G., Dombi (Tóth, 61.), Simonka, Alasztics (Valkó M., 64.), Tímár. Vezetőedző: Pintér László.

Gólszerzők: Galacs (67.), Spáth (73.)

Jók: mindenki, illetve senki.

Spóner József: – Gratulálok a csapatomnak. Végig türelmes játékkal és masszív védekezéssel tudtunk győzelmet aratni egy nagyon jó gárda ellen.

Pintér László: – Van min elgondolkodni…