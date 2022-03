A 19. fordulóban több nagyon fontos rangadót is rendeztek. A Tát például egy hatpontos derbit tudott megnyerni egy góllal, így tovább küzdhet a dobogóért, míg a Környe most kissé messze került a felsőháztól. A Bábolna és a Vértessomló is nyeretlen volt eddig idén, így kettejük csatájának az volt a tétje, hogy melyik rossz sorozat szakad meg.

Végül a Bábolna magabiztosan tartotta otthon a három pontot, így megvan az első idei siker Józsa Péteréknek, ezzel pedig tovább harcolhatnak a felsőházért. A forduló meglepetését a Nyergesújfalu okozta, hiszen legyőzte a Koppánymonostort. Mindkét csapat remek formában kezdte a szezont, de csak Darabos Gáboréké folytatódott. A találkozó sokáig 0–0-nak nézett ki, ám a 89. percben Tóth Dániel meglőtte a mindent eldöntő gólt.

Ennek a győzelemnek a hazaiakon kívül a Zsámbék örült legjobban, hiszen egy nehézkes Sárisáp elleni sikernek köszönhetően növelte az előnyét a két csapat egymás elleni meccse előtt. A Zsámbék emberelőnybe került, amelyet gyorsan ki is használt, majd a kitámadó Sárisápot a csere cseréje, Bedő lohasztotta le góljával. A vendégeknél záporoztak a kiállítások, két játékos mellett Csapó Károly és Párkányi Norbert másod­edző is pirosat kapott.

Az utolsó előtti Esztergom fogadta a sereghajtó Nagyigmándot. Az első játékrész kiegyenlítetten zajlott, majd Spóner József sikeresen nyúlt bele a meccsbe, hiszen az első esztergomi mezben lejátszott meccsén a 18 éves Krausz Áron duplázni tudott a padról beszállva, így az Esztergom értékes három pontot tartott otthon.

A Vértesszőlős sokáig úgy volt, hogy pontot szerez a remek formában lévő Kecskéd ellen, ám ez egy öngólnak „köszönhetően” nem sikerült. A Kecskéd idén még veretlen, és ezzel a negyedik helyre fel is jött a tabellán, ilyen előkelő pozícióban pedig még nem volt a gárda az elmúlt szezonokban.

Megyei I. osztály, 19. forduló

Környe SE-DG Tát SE 0-1 (0-0)

Környe, vezette: Hartdégen Zs. (Sándor T., Udvardi K.)

Környe: Ténai – Kerék, Nádudvari Á. (Mucsi, 61.), Zelenai (Sárközi, 78.), Babai, Igaz (Bilisánczki, 46.), Szabó K., Szerencse, Bándi, Kósa, Nádudvari D. Vezetőedző: Gulyás Tamás.

Tát: Koller F. – Rábl, Füzes (Török, 57.), Varga, Tirpák, Dékány, Koller T., Jámbor, Nagy (Kozma, 67.), Páldi, Chrompota. Vezetőedző: Szabó Attila.

Gólszerző: Koller T. (68.)

Jók: Zelenai, Szerencse, Szabó K., Bándi, illetve mindenki.

Gulyás Tamás: – Tipikus 0–0-s meccsen nekik volt szerencséjük.

Szabó Attila: – Ez a mérkőzés sem volt túl látványos, mint ahogy az előző heti sem, viszont taktikailag, akaratban nagyon rendben voltunk. Támadójátékban azonban mindenképp fejlődnünk kell! Külön öröm számomra, hogy kapott gól nélkül hoztuk le a mérkőzést.

Bábolnai SE-Vértessomlói KSK 5-1 (2-1)

Bábolna, vezette: Hegedüs R. (Marosi M., Jámbor B.)

Bábolna: Szabó B. – Nagy M., Németh Zs., Bognár, Kiss Z., Czeglédi (Hajnal P., 89.), Takács K., Papp (Hajnal K., 64.), Lanzendorfen (Szendi, 85.), Végh (Varga B. J., 88.), Soha (Kalóczkai, 81.). Vezetőedző: Józsa Péter.

Vértessomló: Ujszászi – Somodi, Éliás (Varga, 85.), Erdei, Murányi (Kacz, 55.), Plotár, Kovács K., Földi, Darabos (Dobbelaere, 62.), Kovács S., Petőcz. Vezetőedző: Schöffer Antal.

Gólszerzők: Czeglédi (5.), Soha (30.), Lanzendorfen (57.), Végh (74.), Kalóczkai (84.), illetve Plotár (43.)

Jók: Németh Zs., Kiss Z., Czeglédi, illetve Kovács S., Erdei.

Józsa Péter: – Rosszul kezdtük a mérkőzést, de aztán sikerült az ellenél fölé kerekednünk. Volt egy kis megingásunk, de a szünet után egyértelművé tettük a mérkőzést.

Schöffer Antal: – Saját magunkat vertük meg ezen a mérkőzésen. Rengeteg helyzetet hagytunk ki, és sok hibával játszottunk.

Ez következik - Az előttünk álló hétvégén a bajnokság legnagyobb rang­adója (és döntője?) következik, a második Koppánymonostor fogadja a listavezető Zsámbékot vasárnap 11.30-tól. A Sárisáp az Esztergommal vív majd helyi rangadót, a Tát és a Bábolna pedig a dobogóért harcolhat egymás ellen. A Tata a Környét látja vendégül, a Nyergesújfalu pedig Vértessomlóra utazik. A sereghajtó Nagyigmánd a Vértesszőlőst fogadja.

Nyergesújfalu SE-Koppánymonostori SE 1-0 (0-0)

Nyergesújfalu, vezette: Kreitl T. (Hegedüs P., Derecskei B.)

Nyergesújfalu: Borsiczki – Kozák, Tóth, Hajnal (Hamza, 73.), Fellegi, Vass (Molnár Á., 87.), Manga (Vida, 92.), Mann, Antal, Máté-Kovács, Molnár A. Vezetőedző: Darabos Gábor.

Koppánymonostor: Boros – Pekler, Kalla, Hegedüs (Egyed, 61.), Bilkó, Venczel (Alasztics, 80.), Fodor, Valkó M., Valkó G., Korcsok (Dombi, 83.), Tímár. Vezetőedző: Pintér László.

Gólszerző: Tóth (89.)

Jók: mindenki, illetve Pekler, Bilkó, Hegedüs. Darabos Gábor: – Tipikus egygólos mérkőzésen a lehető legjobbkor szereztük meg a vezetést, melyre az ellenfelünknek már nem volt válasza. Hatalmas gratuláció a csapatomnak.

Pintér László: – Mindkét csapatnak megvoltak a lehetőségei, de sajnos mi egyet sem tudtunk gólra váltani. Gratulálok a Nyergesnek.

Zsámbéki SK-Sárisápi BSE 2-0 (0-0)

Zsámbék, vezette: Büki G. (Erdélyi D., Frank V. L.)

Zsámbék: Tugyi – György, Orosházi, Sugár B. (Szlovák, 79.), Sárközi, Áprily (László D., 60.), Kósa Szilágyi, Kállay (Mártonfi, 54. (Bedő, 83.)), Terplán, Haupt (Ludvig, 42.), Marticsek. Vezetőedző: Bodó László.

Sárisáp: Sándor G. – Kopányi, Válent, Deres, Zicsi, Manga, Szoboszlai (Szenes, 71.), Karcagi, Budaházi, Bojtor, Fekete (Manger, 79.). Vezetőedző: Csapó Károly.

Gólszerzők: Sárközi (67.), Bedő (90.)

Kiállítva: Kopányi (67.), Manga (92.), Csapó Károly (92., vezetőedző, kispadról).

Jók: Sárközi, Orosházi, Sugár B., Kósa Szilágyi, illetve Bojtor, Válent, Zicsi, Manga.

Bodó László: – Nagyon fontos meccset nyertünk meg az alázatunkkal és a szívünkkel egy rendkívül szervezett Sárisáp ellen. Nagyon büszke vagyok a játékosaimra, hogy kitették a szívüket-lelküket a pályára.

Csapó Károly: – A kiállításig nagyon jól tartottuk magunkat, az ellenfelünknek nem volt helyzete. A kiállítás után azonban egyből gólt kaptunk, majd mindent egy lapra feltéve támadtunk. Nem sikerült az egyenlítés. Amit viszont a játékvezető az utolsó tíz percben művelt, az felháborító…

Gólvadászok - Koller Tamás (Tát) egyedül vezeti a góllövőlistát 20 góllal, az idén még egy percet nem játszó Rába Jenő (Koppánymonostor, 19) előtt. A harmadik helyen maradt Fodor Martin (Koppánymonostor) 18 góllal. A negyedik helyen sincs nagy változás, hiszen sem Zuggó János (Tata), sem Manga Zsolt (Nyergesújfalu) nem szerzett gólt, így maradtak 14–14 góllal, melléjük jött fel a kecskédi Szabó Márk.

FC Esztergom-Nagyigmándi KSK 3-1 (1-1)

Esztergom, vezette: Katona B. M. (Jászberényi M., Áy J. H.)

Esztergom: Órai – Várszegi, Tuza, Varga (Krausz, 58.), Spáth, Bereczki, Bogárdi, Heller, Ódor (Galacs, 65.), Klátyik (Dani, 83.), Pásztor (Molnár, 58.). Vezetőedző: Spóner József.

Nagyigmánd: Kuti Horváth – Trescsik, Nádolszky (Sándor, 82.), Szalai J., Szalai Á., Fülöp (Varga, 18.), Torma (Andrej, 60.), Glázer (Pálmási, 75.), Boros, Novotni, Veres. Vezetőedző: Járóka Mátyás.

Gólszerzők: Varga (16.), Krausz (69., 87.), illetve Szalai Á. (21.).

Kiállítva: Novotni (90.)

Jók: Krausz, Galacs, Spáth, Várszegi, illetve Szalai J., Szalai Á., Kuti Horváth, Varga.

Spóner József: – Nagyon kellemetlen ellenfél ellen sikerült begyűjtenünk a három pontot.

Járóka Mátyás: – A magyar nyelv nem teszi lehetővé, hogy kulturáltan kifejezzem azt, amit jelenleg gondolok a mai mérkőzésen történtekről... Gratulálok az Esztergomnak.

Vértesszőlősi SE-Wati-Kecskéd KSK 1-2 (1-1)

Vértesszőlős, vezette: Linn K. (Kun P. A., Mihályi M.)

Vértesszőlős: Kovács – Horváth (Juhász, 68.), Polyák (Ratimorszky, 83.), Dombai, Jónás (Müller, 75.), Dr. Veréb, Wágner, Fekete (Kocsis, 46.), Szalczinger, Bencsik, Boda. Vezetőedző: Tokaji Zsolt.

Kecskéd: Grósz – Gyenes, Vadkerti, Greskó, Szabó (Harsányi 89.), Czékmány (Kese, 67.), Neukunft, Berki, Tomayer, Raffai, Dikasz. Vezetőedző: Linczmaier László.

Gólszerzők: Szalczinger (34.), illetve Szabó (22.), Dr. Veréb (85., öngól)

Jók: Szalczinger, Bencsik, illetve mindenki.

Tokaji Zsolt: – Nem érdemeltünk vereséget. A csapat mindent megtett a siker érdekében, de sajnos nem tudjuk a saját árnyékunkat átlépni. Ennyi helyzetet nem lehet büntetlenül kihagyni.

Linczmaier László: – Nem volt szép meccs, de szerencsére jól jöttünk ki a generációk párharcából. Fiatal játékosaink komoly tapasztalatokra tettek szert, megismerkedtek ma több küzdősport alapelemeivel is. A csapatunk mindent megtett a győzelemért, de azt el kell ismerni, hogy a hazaiak forgatókönyve szerint zajlott a meccs. A végén a sors igazságot szolgáltatott, mivel a hazai védő a játékosaim kiütése után ezt a csapatával is megtette.