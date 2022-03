A 19 éves Bajos Gitta 628.2 körrel a másodikként jutott tovább az elődöntőbe, melyben nyolc sportlövőnek jut hely. Innen Bajos a négyes döntőbe jutott, ahol 16 pontig tartó külön aranycsatát vívott a hazaiak kiválóságával, a norvég Pernille Nor-Wollal. A legfontosabb pillanatokban Bajos maradt koncentráltabb, 16-8-as sikerrel szerzett aranyérmet. Kisvárdai István tanítványának ez a második egyéni Eb-érme, 2019-ben Bolognában a felnőttek között érdemelt ki bronzot az 50 méteres fekvő versenyszámban.

– Ezért jöttem! – mondta az utanpotlassport.hu-nak a győztes. – Most már tényleg azt éreztem, hogy a rengeteg munkának meg kell legyen az eredménye. A nap folyamán nem éreztem túl jól magam, mert megfázva, lázasan versenyeztem. Viccelődtünk is, hogy Bolognában ugyanígy volt. A végén az elérzékenyülésem nemcsak a befektetett időnek és energiának szólt, hanem a családom támogatásának is.

Hétfő délután Bajos Gitta és Csendes Dávid a junior légpuska mixed team számban újabb érmet szerzett, ezúttal ezüstöt. A döntőben az olasz Ceccarello-Sollazzo páros 17-5 arányban bizonyult jobbnak. A felnőttek között újabb komáromi tehetség, Pekler Zalán is versenyzik majd.