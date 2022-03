Novemberben az észak-macedón ellenfél nagyon elpáholta a Tatabányát, így volt miért visszavágnia immáron hazai pályán a Djukics-alakulatnak. A Pelister egyébként zseniális formában érkezett Tatabányára, hiszen október óta csak egyszer szenvedett vereséget, a legutóbbi három párharcát egyaránt megnyerte, míg a Tatabánya az Eger elleni győzelem előtt kétszer is kikapott. A találkozót a fehér mezben játszó Tatabánya kezdte jobban, az első játékrészben szinte végig az ellenfél futott az eredmény után, de mindig csak egy volt a hazaiak fórja. Ebben az időszakban Győri volt a Tatabánya kulcsembere, sorra dobta a gólokat.

A vendégek először 10-9-nél vették át a vezetést, de a szünetben ismét egált mutatott az eredményjelző. A szünetet követően Sunajko vette a kezébe a gyeplőt, hat gólt is dobott pár perc alatt, így az első félidőben látott menetrend volt a találkozó ezen szakaszában is. Ahogy közeledett a találkozó vége, úgy lett egyre fontosabb minden gól és védés. Ahogy két héttel ezelőtt Bartucz, úgy most Wyszomirski védett a találkozó végén extázisban, több ziccert is hárított. A végén még Fotache harminc méterről dobott gólt, így az utolsó másfél perc már kevésbé volt izgalmas, sikerült visszavágni a bitolai vereségért. Mivel az AEK Athén 25-24-re verte a Sportingot, így a Bányász maradt az utolsó pozícióban.

Dragan Djukics, a Tatabánya vezetőedzője: - Egy pillanatig sem adta fel a Pelister, így nem tudtuk az akaratunkat rákényszeríteni. Fejben és fizikálisan is embert próbáló mérkőzés volt.

Zeljko Babic, a Pelister vezetőedzője: - A Tatabánya nagyon jól, és energikusan játszott. Mi mindent megpróbáltunk, de a szezon legjobb védekezését bemutató hazaiakkal nem tudtunk mit kezdeni.

Európa Liga, D-csoport, 9. forduló

Grundfos Tatabánya KC - HC Eurofarm Pelister (észak-macedón) 25-21 (11-11)

Tatabánya, Multifunkciós Sportcsatnok, 1300 néző, vezette: Vitaku E., Vitaku A. (koszovóiak)

Tatabánya: Bartucz - Ancsin (3), Balogh (2), Győri (7), Sunajko (8), Urbán (1), Juhász (2). Csere: Wyszomirski (kapus) Hornyák B., Fotache (2), Stojnic, Zdolik. Edző: Dragan Djukics.

Eredmény alakulása: 5. p.: 3-1, 13. p.: 6-5, 23. p.: 9-9, 40. p.: 16-16, 51. p.: 20-18.

Kiállítások: 4, ill 2 perc.

Hétméteresek: 5/4, ill 5/5.