Egy három-nullára elvesztett mérkőzést az eredmény alapján sima „zakónak” szoktak titulálni. Kicsit árnyaltabb a kép azonban, ha a találkozó csaknem 140 percig tart és a vesztes gárdának mindegyik játszmában van szettlabdája. A dágiak most éppen ebben a cipőben jártak... Lehet, hogy ennek a vereségnek az okait még a közelmúltbeli Tisza-parti partiban kell keresni, ahol a DKSE kettő-nulláról és a harmadik szettben 24-21-es játszmaállásról veszített végül 3:2-re. Azóta mintha Szeged-fóbiája lenne Zirigh Balázs vezetőedző együttesének. Ezen az összecsapáson is legalább az egyik játszmát meg kellett volna nyernie szett-labdáról a házigazdának, és akkor egészen másképp alakulhatott volna a meccs menete, sőt, talán a végeredmény is... A Dág az első forduló után a harmadik helyen áll a rájátszás mezőnyében.

Zirigh Balázs: – Egy jó végjáték hiányzott ahhoz, hogy meglegyen az esélyünk akár a végső sikerre is, hiszen mindegyik szett úgy alakult, hogy azokat mi is megnyerhettük volna. Ehhez még a labdáink is megvoltak. Ezért azt mondom, hogy ez a meccs fejben dőlt el, és nem a szegediek nyerték meg, hanem mi veszítettük el.

Röplabda NB I., Liga, rájátszás az 1-4. helyért, 1. forduló

Dág KSE–Szeged 0:3 (-26, -27, -26)

Dorog, 120 néző, vezette: Bibók F., Horváth M.

DÁG: Bakóczy, Kun, Sow, Oláh B., Kara, Flachner, Bene (liberó). Csere: Krekk, Balázs B. Edző: Zirigh Balázs.

A mérkőzés alakulása: 1. játszma: 10-10, 14-17, 19-20, 24-23, 26-25, 26-27; 2. játszma: 6-4, 12-10, 17-17, 22-20, 24-24, 27-28; 3. játszma: 8-8, 11-12, 15-19, 21-24, 25-24, 26-27.