Újabb remek meccsekkel folytatódik a megyei első osztályú bajnokság. A hatodik helyen álló Tát a remek formában lévő, jelenleg nyolcadik Környe otthonába utazik. A helyezésbeli különbség csalóka, hiszen a két csapat (sőt, a Bábolna is) egyaránt 25 ponttal áll, így igazi hatpontos derbi lesz ez. Ősszel a Környe 4-2-re tudott diadalmaskodni idegenben.

A Bábolna és a Vértessomló az elmúlt esztendőkben igen élvezetes mérkőzéseket vívott egymással, és most is egy hasonlóra van kilátás. Egyik csapat sem kezdte jól a tavaszt, hiszen két vereséggel rajtolt mindkét fél, így most egymás ellen szeretnének javítani. Jelenleg hét pont köztük a különbség, de igazán háromesélyes ez a találkozó. Legutóbb 4-4-re végeztek. Nem lesz egyszerű dolga a második helyen álló Koppánymonostornak, hiszen a tavaszt remekül kezdő Nyergesújfalu csapatához látogatnak.

Darabos Gábor csapata két győzelemmel kezdte a 2022-es évet, bár ez ugyanúgy elmondható a lila-fehérekről is. A pontkülönbség ugyan jelentős, hiszen a Koppánymonostor pont kétszer annyi egységet gyűjtött eddig, mint a Nyerges, de így is nehéz lesz.

A forduló rangadóját Zsámbékon rendezik, hiszen a listavezető fogadja a tavalyi ezüstérmest. Talán mindenki emlékszik arra, hogy az előző szezonban ez a két gárda egy bajnoki döntőn döntötte el a bajnoki cím sorsát, amit akkor a Zsámbék nyert, ahogy a két csapat legutóbbi, őszi találkozóját is. A címvédő Bodó-alakulat vereséggel kezdte a tavaszt, de az előző körben már nyerni tudott, a Sárisáp pedig pont ennek a fordítottját mutatta be tavasszal.

Jelenleg tizenkilenc ponttal jobb a Zsámbék, de ettől függetlenül ez a találkozó is a háromesélyesek közé sorolható. A sereghajtó Nagyigmánd az utolsó előtti Esztergomhoz utazik majd. Egyik csapat sem teszi ki az ablakba az eddigi teljesítményét, bár az Esztergomnak már kilenc pontja van, szemben az igmándiak egy egységével… Az őszi meccs igen szoros volt, akkor az Esztergom 2-1-re tudott nyerni, az volt a csapat két győzelméből az egyik.

A Vértesszőlős és a Kecskéd között ugyan tíz pontnyi különbség van, mégsincs egyértelmű esélyese ennek a párharcnak. Az előző körben a Kecskéd döntetlent játszott, a Vértesszőlős pedig szabadnapos volt. A szeptemberi találkozójukat a Kecskéd 2-0-ra nyerte hazai pályán, így most Tokaji Zsolték szeretnének visszavágni. A héten a Tata lesz a szabadnapos. A találkozók már 14:30-kor kezdődnek.

Megyei I. osztály, 19. forduló

Március 6, vasárnap, 14:30

Környe SE-DG Tát SE

Gulyás Tamás, a Környe vezetőedzője: - Próbáljuk folytatni jó sorozatunk. A tavaszi fordulókban öt meccsből négy győzelem. Remélem, hogy ezt tudjuk folytatni a jó sorozatunkat.

Bábolnai SE-Vértessomlói KSK

Józsa Péter, a Bábolna vezetőedzője: - Törekszünk a maximumot kihozni, és begyűjteni a három pontot.

Nyergesújfalu SE-Koppánymonostori SE

Darabos Gábor, a Nyergesújfalu vezetőedzője: - Bízom benne, hogy folytatni tudjuk a sikeres sorozatunkat.

Zsámbéki SK-Sárisápi BSE

Bodó László, a Zsámbék vezetőedzője: - Vannak problémáink, és nem tudom, mennyire változik ez vasárnapig. Próbáljuk a nehézségeket félretenni, és valahogy itthon tartani a pontokat, bár ez nem lesz egyszerű…

FC Esztergom-Nagyigmándi KSK

Spóner József, az Esztergom vezetőedzője: - Esztergomban csapatépítés folyik, így minden mérkőzés ajándék ezen az úton.

Vértesszőlősi SE-Wati Kecskéd KSK

Tokaji Zsolt, a Vértesszőlős vezetőedzője: - A tabellán elfoglalt helyezésektől függetlenül mindig izgalmas és érdekes mérkőzést játszik egymás ellen a két csapat. Nem lesz könnyű, de én képesnek tartom a csapatot, hogy a papírformát átírja, és pontot vagy pontokat szerezzünk.