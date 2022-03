Két rangadó elvesztése után most a fiatalokból álló, jóval tapasztalatlanabb tatabányaiakon bosszulta meg az előző hetek kudarcait a Ferencváros. A két csapatnak persze mások a céljai: míg az éremcsatákra készülő zöld-fehérek már felkészültek az előttük álló feladatokra, addig Zantleitner Krisztina tanítványai ezt a találkozót is arra használták, hogy a Győr elleni párharcra megfelelően felvértezve érkezzen a Tatabánya. A TVSE hat ponttal a kilencedik, utolsó előtti helyen végzett az alapszakaszban, most a 10., utolsó helyen végző Győr elleni helyosztók következnek a kilencedik helyért.

Zantleitner Krisztina: – Jól jött számunkra, hogy a rájátszás előtt egy lendületes mérkőzést játszhattunk.

Vízilabda, OB I., női, 18. (utolsó) forduló

FTC–TVSE Vízilabda Kft. 23-3 (5-0, 5-1, 6-0, 7-2)

Budapest, Népliget, 100 néző, vezette: Juhász T., ifj. Kádár J.

Tatabánya: Zirighné Sós I. – Zantleitner N. 1, Zink 1, Orbán, Zöld, Sóti, Rajna 1. Csere: Marsi (kapus), Zantleitner H., Kovács J., Cser. Edző: Zantleitner Krisztina.

Gól emberelőnyből: 6/5, illetve 7/0.

A férfi mérkőzés favoritja a már első osztályúnak tekinthető fővárosi sportiskolás együttes volt. Az előzetes várakozás biztos hazai győzelmet ígért, ami nem is maradt el, de a vendégek az első félidő leszámítva kifejezetten jól tartották magukat. Igaz, minden különösebb teher nélkül pólózhattak.

Gebauer Lajos: – A meccs összképéről elmondható, hogy kissé bosszantó, hogy három büntetőt és további helyzeteket is kihagytunk. Kicsit nagyobb koncentrációval akár jóval szorosabbá is tehettük volna a végeredményt. Persze így is tízgólos különbségen belül maradtunk, ami dicséretes, de ez lehetett volna akár csak négy vagy öt.

OB I. B, férfi, 19. forduló

KSI SE–Tatabányai Vízmű SE 17-8 (4-1, 6-1, 3-4, 4-2)

Budapest, Széchy-uszoda, 100 néző, vezette: Tóth Sz., Truszka L.

TVSE: Szabó II. – Gombos 1, Szőke, 1, Szenczi 1/1, Várnagy 3, Galler 1, Csányi. Csere: Cseh (kapus), Kovács P. 1, Németh A., Czibere, Tátrai, Németh G. Edző: Gebauer Lajos.

Gól emberelőnyből: 2/1, illetve 11/5.

Gól ötméteresből: 1/1, illetve 4/1.