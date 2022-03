Nem volt sikeres hétvégéje megyei csapatainknak a harmadosztályban, hiszen mindkét együttesünk 3-1-es vereséget szenvedett. A kieső helyen álló Komárom ezúttal a nála egy ponttal jobban álló Zalaegerszeg II.-höz látogatott. A hazaiaknál több visszajátszó is volt az NB I-es csapatból, a Puskás-díjas Zsóri Dániel például negyed óra alatt duplázni tudott, majd a román és a litván első osztályban is gólkirályi címig jutó Liviu Antal is betalált, így húsz perc sem kellett, hogy a Komárom háromgólos hátrányba kerüljön. Az első félidőben még sikerült a szépítés, de több gólt nem hozott az összecsapás. A 17. helyen álló Komáromnak három pont a hátránya a bennmaradásért vívott harcban.

Labdarúgás, NB III., Nyugati csoport, 26. forduló

ZTE FC II.–Komárom VSE 3-1 (3-1)

Zalaegerszeg, vezette: Papp Á. (Ország P., Szkrajcsics P.).

ZTE: Köcse – Sebestyén, Rebernik, Zsóri (Papp Cs., 72.), Liviu (Szökörnyös, 58.), Huszti, Milovanovikj, Posztobányi, Szalay (Fábián, 91.), Papp L., Kámi. Vezetőedző: Koller Zoltán.

Komárom: Bánfalvi – Tóth D. L., Peszmeg, Csernák, Végh, Simigla (Jóna, 85.), Szecsődi, Tóth P. A. (Vincze, 74.), Horváth M. D., Schiller, Horváth R. Vezetőedző: Bozsik Péter.

Gólszerzők: Zsóri (9., 15.), Liviu (18.), illetve Szecsődi (39.).

A Tatabánya meglepő vereséget könyvelhetett el a Kaposvár ellen. A somogyiak a fordulót megelőzően négy meccsen nem tudtak győzni, ezt a sorozatot éppen Tatabányán szakították meg. Az első félidő még nem hozott gólt, de a szünet után a zöld-fehérek hármat is lőttek. A TSC továbbra is a hetedik helyen áll.

Tatabányai SC–Kaposvári Rákóczi FC 1-3 (0-0)

Tatabánya, vezette: Gáspár A. (Szalai D., Farkas G.).

Tatabánya: Kunsági – Kovács I., Krupánszki, Gyürki, Soltész, Szegleti, Katona (Hoszpodár, 81.), Letenyei (Módi, 81.), Klausz (Árvai, 33.), Székely, Farkas Z. Gy. (Kocsis, 75.). Vezetőedző: Bekő Balázs.

Kaposvár: Pogacsics – Bíró (Ekker, 72.), Mayer, Borbély, Grabarics (Szederkényi, 90.), Czuczi, Harsányi, Kálmán (Orsós, 90.), Gál, Kondor (Pintér, 65.), Vladul (Zólyomi, 72.). Vezetőedző: Nagy Tamás.

Gólszerzők: Gyürki (57.), illetve Mayer (48., 73.), Vladul (68.).