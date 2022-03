A fejlődés reményében igazolt el Tatabányáról, ám mindig is hiányzott neki az itteni hangulat. Székely Márton ezt is elárulja abban az interjúban, amelyet a Tatabányai Handballnak adott nemrégiben. Január végén beszámoltunk róla, hogy a játékos visszatérhet régi csapatához. Érkezése mostanra biztossá vált: a válogatott kapus a Pelister csapatától nyáron csatlakozik a tatabányai kézilabdásokhoz. Székely három év után tér vissza a Kék Tigrisekhez.

Az interjúban Székely Márton elárulja, hogy Tatabánya mindig is a szíve csücske volt, rengeteg szép emléket és eredményt köszönhet a klubnak. Visszaemlékszik arra is, hogy az akkori csapattal hajszál híján az Európa Liga négyesdöntőjébe is bejutottak.

Megráncigáltuk nem egyszer a Szeged bajszát, majd történelmet írtunk a Veszprém legyőzésével. Annak idején az előrelépés, a fejlődés reményében igazoltam el Tatabányáról, de mindig is nagyon hiányzott a bányász légkör.

– fogalmazott a kapus, hozzátéve, szerinte a világszínvonalú Multifunkciós Csarnok megépülésével egy új korszak kezdődik a klub életében, számára pedig megtiszteltetés lesz, hogy ennek a részese lehet.

Forrás: Kovács Anikó / tatabanyahandball.com

Büszkén mondhatom, hogy tatabányai lakosként, a kék tigrisek hálóját őrizhetem ismét és együtt harcolhatunk majd a közös álmok, célok elérésért. Tetszik a nekem szánt szerepkör, a jövő évi elképzelésekkel pedig teljes mértékben tudok azonosulni.

– árulta el Székely, aki szeretne ismét Magyarország legjobb 3 csapatába tartozni, Magyar Kupa döntőt játszani és bejutni az Európa Liga négyes döntőjébe is. Mint monda, bár legutóbb ellenfélként lépett a pályára tatabányán, mégis nagyszerű érzés volt számára, ahogy a neve elhangzásakor befuthatott az új csarnok küzdőterére.