Rögbi

Rögbi, NB I., XV., férfi, 7. forduló

Battai Bulldogok SZVISE–Esztergomi Vitézek RAFC

Százhalombatta, szombat, 14 óra.

A listavezető Vitézek ezúttal ősi riválisához, a vártnál gyengébben teljesítő, negyedik helyen álló Bulldogokhoz látogat. Mint Hauszknecht Dánieltől, az esztergomiak technikai vezetőjétől megtudtuk, a sikeres bajnoki szereplés ellenére edzőváltás történt a Vitézeknél: a legutóbbi, Debrecen elleni (győztes) mérkőzést követően Suiogan Károlyt a szakosztályvezető, a vezetőedzői posztot korábban már betöltő Sölösi László váltotta a kispadon, miután már nem volt meg az összhang a korábbi vezetőedző és a játékosok között. Az esztergomi csapatnál a román Samy Cira sérült, a többiek bevethetőek.

Kosárlabda

Kosárlabda, NB I. A., alapszakasz, férfi, 25. forduló

Alba Fehérvár–MVM-OSE Lions

Székesfehérvár, szombat, 17 óra.

A bajnokság előző fordulójában az MVM-OSE Lions fontos győzelmet aratott Pécsen (71-61), amellyel egyrészt 11-13-ra módosítva a mérlegét felkapaszkodott a nyolcadik helyre, másrészt egyetlen lépésre került attól, hogy a középházban folytassa a bajnoki küzdelmeket az alapszakaszt követően (matematikailag egyébként még a felsőházra is van esély, ehhez az ötödik helyet kellene megszerezni).

Az Alba 13-11-gyel a hatodik, utolsó két mérkőzését megnyerte (legutóbb Zalaegerszegen győzött 83-73-ra), a középházi részvétele már biztos, de a felsőházra is odaérhet még. Ahogyan Sebastjan Krasovec, az oroszlányi csapat mestere is megjegyezte, együttese ismét egy mindkét csapat számára nagyon fontos mérkőzés előtt áll, ahol a Lions egy győzelemmel biztosíthatná (legalább) a középházi részvételét, vereség esetén azonban a felsőházba jutás elúszna, a középházi esélyek viszont még megmaradnának.

Kézilabda

Kézilabda, NB I. B., felsőház, 2. forduló

Komárom VSE–Oxxo Energy Orosházi NKC

Komárom, vasárnap, 15 óra.

A KVSE remekül kezdte a felsőházi rájátszást, idegenben verte 37-28-ra az FTC U19-et és ezzel jelenleg a negyedik helyen áll. Az Orosháza viszont veszített a rajton, hazai pályán kapott ki 31-22-re a Pénzügyőrtől és a hetedik helyről kezdi a fordulót. Mint Nagy Pétertől, a komáromiak edzőjétől megtudtuk, bár ellenfelüknél több egykori élvonalbeli játékos is szerepel, teljes kerettel megnyerhetik a mérkőzést. A KVSE-nél többen betegeskednek, Karalyos Orsolya pedig combproblémákkal küszködik, Kocsis Ágnes viszont visszatérhet és remélhetőleg a többiekre is számíthat vasárnap a vezetőedző.

Vízilabda

Férfi OB I. B, 18. forduló

Tatabányai Vízmű SE - Oázis SC

Tatabánya, szombat: 11 óra.

Nem a legjobb előjelekkel készül erre az alsóházi rangadóra Gebauer Lajos vezetőedző együttese. A tatabányaiaknál ugyanis négyen-öten is betegséggel bajlódnak. Pedig ez az a találkozó, amelyet a vízműveseknek minden áron meg kellene nyerniük, amennyiben meg szeretnék őrizni második vonalbeli tagságukat. Jelenleg a fővárosi vendégcsapat csak gólkülönbséggel előzi meg a Tatabányát. Azaz, hazai győzelem esetén a vízművesek elkerülhetnek az utolsó pozícióból. A találkozót Sikter R. és Baracskai V. vezetik.

Röplabda

Röplabda NB I. Liga, rájátszás az 1-4. helyért, 1. forduló

Dág KSE – Szeged

Dorog, vasárnap: 17 óra.

Igazi rangadóval indul a rájátszás, hiszen az alapszakaszban második dágiak a harmadik Tisza-partiakat fogadják. Zirigh Balázs, a DKSE vezetőedzője kiemelte, hogy izgalmas, nagy csatára számít, amelynek a végén nagyon szeretné, ha ők örülhetnének. A mérkőzés érdekessége még, hogy szűk két hét alatt immáron harmadszor méri össze tudását a két együttes, és a komplett kerettel készülő dágiaknak van miért revánsot venni. A rangadót Bibók F. és Horváth M. játékvezetők dirigálják.

Labdarúgó NB II., 29. forduló

Dorogi FC - Soroksár SC

Dorog, Buzánszky Jenő Labdarúgó Stadion, vasárnap, 14 óra.

Nincs megállás, a hétközi, Szentlőrinc elleni bepótolt találkozó után máris újabb megmérettetés vár a dorogiakra, ismét hazai környezetben. Az ellenfél a középmezőnyben, a 12. helyen található. Figyelemre méltó, hogy rengeteg gólt kapnak, az 51 beszedett találat a legtöbb a mezőnyben, csaknem kettes kapottgól-átlagnak felel meg. Igaz, szép számmal szereznek is, a 48 rúgottnál csak a feljutó helyen álló DVTK dicsekedhet többel (50). A Soroksár tehát roppant gólgazdag meccseket játszik, amiből arra következtethetünk, hogy akár a dorogiak is "megszórhatják" őket, de ha nem vigyáznak, könnyen bajba is kerülhetnek...

A Soroksárnál több ismert labdarúgó is futballozik, elég csak Gyömbér Gábor, Lovrencsics Balázs, Szerető Krisztofer, vagy épp Csontos Dominik nevét említeni. Ősszel a Dorog egyébként 2-1-re nyerni tudott a Soroksár otthonában, 0-1 után Hajdú és Lénárt volt eredményes.

NB III., Nyugati-csoport, 26. forduló

Március 20., vasárnap, 13 óra

ZTE FC II.-Komárom VSE

Március 20., vasárnap, 14 óra

Tatabányai SC-Kaposvári Rákóczi FC

Ismét alsóházi ellenfelek várnak megyei csapatainkra. A Komárom újra kiesési rangadót játszik, hiszen a Balatonfüred után most a Zalaegerszeg második csapata lesz az ellenfél. Koller Zoltán csapata egy ponttal gyűjtött eddig többet, mint Bozsik Péter együttese, így egy vendégsikerrel a KVSE akár két csapatot is megelőzhet a tabellán. Ősszel a Komárom 3-1-re győzni tudott, akkor még Bozsik József volt a kék-fehérek vezetőedzője. A Tatabánya az előző fordulóban nem bírt a sereghajtóval, most a Kaposvár lesz az ellenfél hazai közönség előtt. A somogyi zöld-fehérek a 13. helyen állnak a tabellán, a legutolsó négy mérkőzésen nem sikerült győzni a csapatnak. Bekő Balázs csapata kilenc ponttal gyűjtött többet, így a találkozó esélyesének mondhatja magát. Ősszel Kaposvárott 1-1 lett a végeredmény.