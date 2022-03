Nem mindennapi fordulót rendeztek a megyei első osztályban. A forduló rangadója igazi thriller volt: a Tata négyet rúgott hazai pályán, de ezzel semmit sem ért, hiszen kétszer ennyit kapott a 2022-ben minden meccsét megnyerő Nyergesújfalutól. Pedig a négy góljából hármat a Tata már kettős emberhátrányban szerezte. Ezzel a meneteléssel a Darabos-csapat a téli 10. helyet lecserélte a dobogó legalsó fokára, a Tata visszacsúszott a negyedik pozícióba, ráadásul a hét végén két kiállított alapembere nélkül utazik majd Zsámbékra.

A címvédő Bodó-csapatnak Táton volt jelenése, ahol nem okozott gondot a győzelem megszerzése, Sugár Bálint duplája után az orrtöréssel játszó Marticsek Gergő és Ludvig Tamás is betalált. Most nem nőtt a Zsámbék előnye, hiszen a második Koppánymonostor három vesztes, és szerzett gól nélküli meccs után magára talált és 7-1-re verte a Vértesszőlőst. Itt Korcsok Christopher és Fodor Martin is duplázott, Valkó Miklós pedig mesterhármast jegyzett.

A szorosnak ígérkező mérkőzések szorosak is voltak, a Környe és a Bábolna például nem is bírt egymással. A találkozó lényegi része tíz perc alatt le is zajlott, a kicsit késve érkezők már csak unalmas futballt láthattak, hiszen eddigre ki is alakult a végeredmény. A Sárisáp és a Kecskéd is szoros meccset játszott, itt végül a lefújás előtt jött a győztes gól, amit a hazai Sárisáp szerzett Bojtor Dániel révén. Ezzel Csapó Károly csapata meg is előzte a Kecskédet a tabellán. Így itt a harmadik és a hetedik helyezett csapat között mindössze két pont a különbség. Tovább folytatja remek szereplését az Esztergom. Ha csak a 2022-ben elért pontokat vesszük alapul, akkor Spóner József csapata a harmadik. Most Vértessomlóról vitték el a három pontot, így a nemrégiben még utolsó előtti Esztergom már a 10. pozícióban áll. A szabadnapos a Nagyigmánd volt.

Megyei I. osztály, 22. forduló

Koppánymonostori SE–Vértesszőlősi SE 7-1 (4-1)

Koppánymonostor vezette: Farkas B. (Kolozsi P., Derecskei B.).

Koppánymonostor: Vicena – Kalla, Hegedűs (Alasztics, 65.), Bilkó (Sallai, 58.), Venczel, Csapó, Valkó M. (Egyed, 71.), Tóth (Dombi, 35.), Valkó G. (Fodor, 58.), Korcsok, Tímár. Vezetőedző: Pintér László. Vértes­szőlős: Kovács – Horváth (Dr. Veréb, 24.), Polyák, Szőke (Juhász, 25.), Németh, Jónás (Bogdár, 62.), Kocsis, Wágner, Fekete, Szalczinger (Keleti, 46.), Bencsik. Vezetőedző: Tokaji Zsolt. Gólszerzők: Korcsok (7., 36.), Valkó M. (13., 16., 70.), Fodor (66., 77.), illetve Juhász (40.). Jók: mindenki, illetve Fekete.

Pintér László: – Mint egy falat kenyér, úgy kellett ez a győzelem.

Tokaji Zsolt: – Könnyű kis ebédnek bizonyultunk a hazai csapat számára, amely még ilyen arányban is teljesen megérdemelt győzelmet aratott.

Környe SE–Bábolnai SE 1-1 (1-1)

Környe, vezette: Drabon B. (Sándor T., Patócs D.).

Környe: Ténai – Kerék, Zelenai, Babai (Méhész, 69.), Igaz (Patyi, 46.), Mucsi (Bihari, 46.), Szabó K., Szerencse, Horváth, Bándi, Kósa. Vezetőedző: Gulyás Tamás. Bábolna: Molnár – Takács K., Papp (Varga, 79.), Soha (Szabó B., 58.), Czeglédi, Nagy, Németh, Hajnal P., Kiss, Hajnal K. (Kalamár, 79.), Bognár. Vezetőedző: Józsa Péter. Gólszerzők: Horváth (10.), illetve Hajnal P. (4.).Kiállítva: Molnár (58., Bábolna). Jók: Ténai, Zelenai, Bihari, Bándi, illetve Németh, Kalamár.

Gulyás Tamás: – Hihetetlen helyzetek maradtak ki mindkét oldalon, de azért igazságos a döntetlen. Szeretném kiemelni a kapusunk teljesítményét.

Józsa Péter: – Aki korán kel, aranyat lel. Aki későn, az csak egy pontot…

DG Tát SE–Zsámbéki SK 0-4 (0-1)

Tát, vezette: Linn K. (Jámbor B., Németh R.).

Tát: Iványi – Rábl, Varga, Tirpák (Kovács, 86.), Dékány, Koller T., Tillman, Budavári (Füzes, 78.), Nagy (Kozma, 67.), Páldi, Chrompota. Vezetőedző: Szabó Attila. Zsámbék: Tugyi – György, Lőrinczy (Mártonfi, 70.), Orosházi (Ludvig, 82.), Sugár B., Sárközi, Áprily (Homoki, 78.), Kósa Szilágyi (Sugár S., 82.), László D., Bedő (Terplán, 61.), Marticsek. Vezetőedző: Bodó László. Gólszerzők: Sugár B. (36., 67.), Marticsek (78. - tizenegyesből), Ludvig (85.). Jók: Iványi, Páldi, Rábl, illetve Marticsek, Sárközi, Sugár B., László D.

Szabó Attila: – Sokkal jobban néztünk ki most, mint a múlt héten, de a Zsámbék egy nagyon jó csapat és meg fogja nyerni a bajnokságot.

Bodó László: – Remek hozzáállással játszott végig a csapat, és azt gondolom, hogy végig domináltuk a mérkőzést. Élesek és újfent alázatosak voltunk. A két szurkolótábor is fantasztikus volt, igazi focihangulatot varázsolt a pályára. További sok sikert kívánok a hazai csapatnak.

Sárisápi BSE–Wati-Kecskéd KSK 2-1 (1-0)

Sárisáp, vezette: Hegedüs R. (Drexler D., Marosi M.).

Sárisáp: Sándor G. – Szenes, Válent (Zicsi, 72.), Manga, Jurásek J., Fekete, Karcagi, Szoboszlai (Manger, 80.), Bojtor, Budaházi (Csapó, 66.), Kopányi. Vezetőedző: Csapó Károly. Kecskéd: Grósz – Gyenes, Greskó, Szabó, Czékmány (Neckernusz, 66.), Neukunft, Berki, Tomayer, Raffai, Dikasz, Harsányi (Simon, 66.). Vezetőedző: Linczmaier László. Gólszerzők: Karcagi (9.), Bojtor (91.), illetve Greskó (73.). Jók: Bojtor, Fekete, Jurásek J., illetve Berki, Greskó, Tomayer.

Csapó Károly: – Néha a nehezen megszerzett győzelmek jelentik a legtöbbet. Ma hiányzott a minőség a játékunkból, de a lelkesedés megvolt.

Linczmaier László: – Le a kalappal a fiúk előtt. Végig uraltuk a meccset, mi fociztunk, majdnem mindenben jobbak voltunk, kivéve a lényeget. Nagyon csalódottak vagyunk, ha ebben a szép időben nincs ekkora „ellenszél”, akkor gólokkal nyertünk volna. Értem, hogy játékvezető-hiány van, benne van, hogy tévednek, de a korrektség szerintem akkor is elvárható lenne. Ez gyenge magyarázkodásnak tűnhet, de most bevállalom.

Vértessomlói KSK–FC Esztergom 2-3 (1-3)

Vértessomló, vezette: Hartdégen Zs. (Sirokmán A., Mihályi M.).

Vértessomló: Ámorth – Somodi, Éliás, Eigner (Varga D. B., 77.), Koller, Murányi, Plotár, Batin, Kovács K., Darabos (Bátorfi, 87.), Petőcz. Vezetőedző: Schöffer Antal. Esztergom: Órai – Várszegi, Galacs (Krausz, 58.), Varga Sz. (Klátyik, 58.), Spáth, Rácz, Bereczki, Bogárdi, Heller, Ódor (Dani, 77.), Bugjó. Vezetőedző: Spóner József. Gólszerzők: Plotár (35. – öngól), Batin (69.), illetve Ódor (2., 42.), Spáth (10.). Jók: Éliás, Batin, illetve Bereczki, Spáth, Ódor, Klátyik.

Schöffer Antal: – Úgy kezdtük a mérkőzést, hogy az ellenfelünk rögtön vezetést szerzett. Sok kihagyott helyzetünk volt, így nem is lehetett más a vége, mint egy újabb vereség.

Spóner József: – Hullámzó játékkal saját magunknak tettük nehézzé a mérkőzést. Gratulálok a csapatomnak.

Tatai AC–Nyergesújfalu SE 4-8 (1-5)

Tata, vezette: Büki G. (Frank V. L., Jászberényi M.).

Tata: Csákány – Szűcs, Dragonya (Schaffer, 63.), Zuggó (Hauzer, 55.), Mészáros, Bogár (Koronczi, 73.), Széles (Nagy, 73.), Györgykovács, Visnyovszki, Kisék, Kiprich. Vezetőedző: Wéber Roland. Nyergesújfalu: Török – Kozák, Tóth (Jakobi, 74.), Guzsik (Fellegi, 59.), Hajnal, Vass (Fábián, 81.), Manga, Mann (Hamza, 66.), Balogh, Máté-Kovács (Molnár Á., 74.), Molnár A. Vezetőedző: Darabos Gábor. Gólszerzők: Kisék (26.), Mészáros (77., 87.), Nagy (89.), illetve Manga (2., 15., 44., 79.), Hajnal (7.), Vass (20.), Tóth (70.), Fábián (92.). Kiállítva: Visnyovszki (52.), Szűcs (71.) – mindkettő Tata. Jók: Mészáros, Bogár, Hauzer, illetve Kozák, Molnár A., Hajnal, Manga.

Wéber Roland: – Nagyon sok, egyben végzetes hibát követtünk el. Lassan kivégezzük magunkat, ha így folytatjuk. Zuggó Janinak jobbulást kívánunk.

Darabos Gábor: – Az első félidőben mutatott játékunk alapján ilyen különbséggel is megérdemelten nyertük meg a mérkőzést.