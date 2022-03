A tizenkét esztendős fiatalember szerint a gokart nagyon jól megy, érzi, hogy a motor erősebb, és a fék is jobban működik. Varga Ákos nem csupán a versenyzésben ügyes, édesapjával közösen végzik az autón a finomhangolásokat.

A gokartos külön fizikai edzésekre is jár, amelynek köszönhetően sokkal jobban bírja a futamokat. Alapvetően a felsőtestet erősítik, a törzs­izmokat, a nyakat, a vállat, valamint reflexet és koncentrációt fejlesztenek. Ezeket labdás, játékos gyakorlatokkal végzik.

Edzője, Varjú Benjamin elmondta, fontos, hogy mindig sikerélmény érje Ákost az edzéseken, mert akkor fogja tudni a megtanultakat a gokartozás során is hasznosítani. Ákosnak nagy tervei vannak szeretné az idén is megnyerni a GTC bajnokságot, ahogyan tavaly is. Az önkormányzat és több helyi cég is támogatja Ákos sporttevékenységét, hiszen rendkívül költséges sportot űz.