Jól összeszokott, jó formában lévő együtteshez utazik szombaton a Bányász. A budakalászi társaság maga már régóta együtt kézilabdázik, így ez a meccs nehéz küldetésnek ígérkezik. Ennek ellenére a tatabányaiak győzni szeretnének ezen a minden szempontból fontos összecsapáson.

– A sikerhez összeszedett játék, stabil védekezés és jó kapusteljesítmény szükséges – emelte ki Sibalin Jakab edző, Djukics mester jobb keze. – Mivel a hazaiaknak rendkívül erős és magas a védőfalának a közepe, ezért a szélek irányában szét kellene húznunk a védekezésüket, hogy így találjunk rést a „pajzson”.

Sibalin edző azt is kiemelte, hogy a jó védekezés most is alapfeltétele a sikernek, mert abból indulva lehet gyors és úgynevezett könnyű gólokat szerezni. Ellenkező esetben nagyon fizikális mérkőzés vár a kék-fehérekre. A vendégeknél még mindig nincs százszázalékos állapotban Zdolik Bence, Ancsin Gábor, ellenben Wyszomirski kapus az EHF Európa Liga-mérkőzésen jó teljesítménnyel tért vissza a kapuba. Erre és Bartucz jó formájára egyaránt szükség lesz a hétvégén.

– Nagyon fontos meccs elé nézünk – hangsúlyozta Sibalin edző. – A hazaiak előttünk állnak, ezen pedig változtatnunk kellene. Lényeges lesz, hogy az utolsó pillanatig koncentráltan kézilabdázzunk, mert egyébként sok nehézséget okozhat a kellemetlen stílusban játszó hazai együttes.

A mérkőzésen Paska D. és Vastag S. játékvezetők fújják majd a sípot.

Kézilabda NB I., férfi, 17. forduló

Budakalász–Grundfos Tatabánya KC

Budakalász, Omszk Park 1, szombat: 17 óra.