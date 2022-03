A megyei első osztályú U19-es bajnokságban megszakadt a Wati Kecskéd KSK remek sorozata, hiszen a hétvégén elszenvedte első vereségét a Bakonysárkány ellen, 1-0-ra. Ezzel természetesen továbbra is a kecskédiek állnak az élen, kereken tíz ponttal a Vértesszőlős előtt. A Vértesszőlősi SE győzelméhez nem fért kétség a hétvégén, hiszen 7-0-ra sikerült győzni a Környe felett, Magyarics Sándor mesterhármast érte el.

A Koppánymonostor meglepő módon simán, 3-0-ra kapott ki az Ácstól, így elveszítette a harmadik helyét a tabellán, ahova a kecskédieket legyőző Bakonysárkány jött fel. A Vértessomló hazai közönség előtt gyűrte le 5-1-re az Esztergomot, a Tata pedig 2-0-ra a Nagyigmándot. A forduló egyetlen vendéggyőzelmét a Nyergesújfalu mutatta be, 3-0-ra sikerült győzni a sereghajtó, és eddig nyeretlen Oroszlány otthonában. A góllövőlista élén jelenleg holtverseny van, hiszen a vértessomlói Dobbelaere Thomas és a vértesszőlősi Magyarics Sándor is 23-23 alkalommal talált be.

Megyei I. osztály, U19, 17. forduló

Vértessomlói KSK-FC Esztergom 5-1

Gólszerzők: Kovács, Dobbelaere, Kacz, Éliás (2), illetve Guzli.

Bakonysárkányi SE-Wati-Kecskéd KSK 1-0

Gólszerző: Horváth.

Ácsi Kinizsi-Koppánymonostori SE 3-0

Gólszerzők: Babai, Kelemen, Borbély.

Vértesszőlősi SE-Környe SE 7-0

Gólszerzők: Rigó, Magyarics (3), Galyas, Ganyi, Bogdár.

Tatai AC-Nagyigmándi KSK 2-0

Gólszerzők: Jakabovics, Putnoki.

Oroszlányi SZE-Nyergesújfalu SE 0-3

Gólszerzők: Simon, Petrovics, Hubácsek.

Az U19-es bajnokság másodosztályának déli csoportjában a listavezető Tatabányai Vasas ezúttal nem volt pályán, de így is bőven vezeti a tabellát, hiszen még veretlen. Kiütésből azért így sem volt hiány, a dobogó legalsó fokán álló Mocsa 14-0-ra verte a Kocs csapatát, ráadásul a vendégeknél tíz különböző játékos is betalált, köztük a kapus is. A Csém viszonylag „olcsón” megúszta az Almásfüzitő ellen, csak 7-2-re kapott ki, itt Szegedi Bálint Kristóf mesterötöst szerzett. A Csém mind a 17 mérkőzését elveszítette, és 234 kapott góllal áll.

A második helyen álló Ászár 6-1-re verte az eteieket, így a forduló minden mérkőzésén a vendégcsapat örülhetett. Itt Lengyel László volt a hős, a hatból öt gólt ő jegyzett. Északon a négyből két vendégsiker született: a Hajdu Antal FDSE és a Sárisáp is kapott gól nélkül nyert idegenben. A forduló kiütését a Csolnok mutatta be, 9-1-re győzött a sereghajtó, és eddig minden mérkőzését elveszítő Tát ellen.

A Pilismarót a Baj csapatát verte hazai pályán 5-1-re. A tabellát itt a Sárisáp vezeti, négy ponttal a Gyermely-Szomor csapata előtt. A déli csoportban Lengyel László (Ászár) vezeti a góllövőlistát, már 44 alkalommal volt eredményes, míg északon a pilismaróti Dóri Sándor áll az élen 25 találattal.

Megyei II. osztály, Dél, U19, 17. forduló

Kisbéri SSE-Réde KSE 0-4

Gólszerzők: Mézes, Horváth (2), Balogh.

Csémi SE-Almásfüzitői SC 2-7

Gólszerzők: Jónás (2), illetve Szegedi (5), Selmeci, Petrik.

Kocs KSE-Mocsa KSE 0-14

Gólszerzők: Kántor (3), Tóth (2), Sándor, Fehér, Prógli, Hamar, Kovács (2), Balogh B., Balogh R.

Etei SE-Ászár KSE 1-6

Gólszerzők: Varga, illetve Polgár, Lengyel (5).

Megyei II. osztály, Észak, U19, 17. forduló

Tokod SE-Hajdu Antel FDSE 0-6

Gólszerzők: Hammer, Antal, Héger, Baboss, Ámen, Alpek.

Piliscsévi SE-Sárisápi BSE 0-4

Gólszerzők: Sári (2), Legény (2).

Csolnoki SZSE-DG Tát SE 9-1

Gólszerzők: Szabó (2), Putnoki (2), Janosek, Láng, Kaltser, Farnadi, Gause, illetve Erdélyi.

Pilismarót SC-Baj KSE 5-1

Gólszerzők: Dóri, Lukács (2), Léb, Balázs illetve Kovács.

Az országos utánpótlásban is pályán voltak a megyei csapataink. Az U19-es fordulóban a Komárom 5-0-ra verte a fővárosi Testvériség csapatát, más megyei sikerélmény viszont nem volt. A Zsámbéki SK 9-0-ra kapott ki a II. Kerület ellen, a Tatabánya pedig 3-0-ra a Kelen ellen. A Dorog BKV elleni mérkőzése a jövő héten lesz, így jelenleg a Komárom vezeti a bajnokságot, két ponttal a Dorog előtt.

A Tatabánya a kilencedik, a Zsámbék a tizennegyedik, az Esztergom csapatát pedig az őszi szereplés után kizárták. Az U17-es bajnokságban már jobb volt a mérleg, hiszen a Dorogi FC 7-2-es sikert aratott a Goldball ellen idegenben, a Komárom pedig 5-1-re győzte le a Diósdot. A Tatabánya ebben a korosztályban is pont nélkül tért haza a Kelentől. A Komárom és a Tatabánya azonos pontszámmal a tabella hatodik és hetedik helyeit foglalják el, a Dorog a tizennegyedik. Az U19-es korosztály góllövőlistáját még mindig a dorogi Dani Zoltán vezeti 31 találattal, pedig a téli átigazolási időszakban az NB III-as Sopronhoz került kölcsönbe.

Regionális bajnokság, U19, B-csoport, 19. forduló

Testvériség SE-Komárom VSE 0-5

Gólszerzők: Bozori, Imrek, Váradi, Szalóki, Vörös.

II. Ker. UFC-Zsámbéki SK 9-0

Gólszerzők: Hauberl (4), Gáldi (2), Kalla, Tóth, Uracs.

Kelen SC-Tatabányai SC 3-0

Gólszerzők: Tóka, Besze, Koller.

Regionális bajnokság, U17, B-csoport, 19. forduló

Kelen SC-Tatabányai SC 5-2

Gólszerzők: Hamuth-Forgách (2), Gurzó (2), Sebes.

Goldball ’94 FC SE-Dorogi FC 2-7

Gólszerzők: Szigetvári, Gusiala, illetve Dubai (öngól), Burányi (2), Kishonti, Bokán (2), Harmat.

Diósdi TC-Komárom VSE 1-5

Gólszerzők: Czabai illetve Marton (2), Szeideimann (2), Szabó.

A nőknél a felnőtt bajnokság csak a hét végén kezdődik, de az U18-as csapatok már pályán voltak. A listavezető Almásfüzitő SC hozta a szokásos formáját, 9-2-re verte a Kisbér csapatát, Katona Vanda Laura ezúttal hét gólt vállalt magára. A Tata egy óriási rangadót tudott megnyerni Komáromban a Fortuna SE ellen, hiszen a két gárda azonos pontszámmal kezdte a fordulót, de így most a Tata áll a második, a Fortuna SE a harmadik helyen. A Bakonysárkány alsóházi derbit nyert a Szákszend ellen. A góllövőlistát a kisbéri Pusztai Barbara Mária vezeti 37 találattal, mögötte a füzitői Katona Vanda Laura 35 góllal.

Női megyei U19, 12. forduló

Szákszendi SE-Bakonysárkányi SE 1-3

Gólszerzők: Szikszai, illetve Cseszneg, Pordá.

Kisbéri SSE-Almásfüzitői SC 2-9

Gólszerzők: Bodri, Pusztai, illetve Katona (7), Tóth (2).

Fortuna SE-Tatai AC 1-2

Gólszerzők: Somodi, illetve Hartai, Bencze.