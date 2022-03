Csernoviczki Csaba vezetőedző külön is értékelte versenyzői teljesítményét. – Keller Rebeka ippongyőzelemmel kezdett, majd egyetlen legyőzője, Pupp Réka ellen is nagyszerűen helytállt, egyenrangú ellenfél volt, intésekkel ráadásul ő vezetett, de a mérkőzés végére elfáradt és leszorítással veszített.

Rebeka jelenleg az érettségire készül, így naponta csak egyet edz, míg riválisai kettőt. Elsősorban ennek köszönhető, hogy fizikálisan jelenleg nincs a legjobb állapotban, ennek ellenére a harmadik helyért vívott mérkőzésen ő nyert leszorítással.

Varga Réka az elődöntőben esett ki, a többi mérkőzését viszont ipponnal nyerte. Számára a fő cél jelenleg a főiskolás Eb-n való részvétel Lódzban – beszélt a lányokról a szakvezető.

– Miklósvölgyi Dániel edzőtáborból érkezett, enervált volt, így az első fordulóban búcsúzott. Szabó Áron a legnépesebb mezőnyben, 19 induló közül lett a legjobb.

Végig kitűnően dzsúdózott, mind a négy mérkőzését ipponnal nyerte, ráadásul ellenfelei egyetlen akciót sem tudtak végrehajtani rajta.

A döntőben Európa Kupa-győztes ellenfelét verte egy karfeltolásos válldobással – tudtuk meg Csernoviczki Csabától, aki azt is elmondta, hogy Keller Rebeka, Miklósvölgyi Dániel és Szabó Áron is a korosztályos Európa-bajnokságra szeretne kijutni, és már a közelgő olaszországi juniorversenyre készülnek, amely válogató is lesz a magyar Eb-válogatottba kerülésért.

A fiatalok edzői Csernoviczki Éva, Nagy István Levente és Csernoviczki Csaba. És ha már Csernoviczki Csabánál tartunk: ő volt az utolsó férfidzsúdós, aki tatabányai színekben, még a TBSC versenyzőjeként nyert országos bajnokságot a felnőttek között, még 1987-ben. 35 év után tanítványa, Szabó Áron követte.