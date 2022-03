A harmadik vonalban mindkét megyei együttesünk, a létszámhiányosan kiálló, negyedik helyezett Tata II. és a hatodik Esztergom I. is súlyos vereséget szenvedett hazai pályán. A negyedosztályban a harmadik helyen álló Vértesszőlős legyőzte a Kodolányit, Szakál Béla mind a négy egyéni meccsét megnyerte, míg Saláta Ferenc három egyéni siker mellett párosban is győzött. Az ötödik Esztergom II. Szklenár Máté három egyéni győzelme ellenére is simán kikapott a Polgárditól, míg a kilencedik helyezett Dág Pápán játszott döntetlent. A vendégeknél Szikora Kristóf a három egyéniben aratott sikere mellett párosban is nyerni tudott.

NB I., Nyugati csoport, vegyes, 15. forduló

BVSC-Zugló I.–Tatai AC I. 3-7

A tatai győzelmek: Bak Imre Zoltán, Béres Szabolcs és Sipos Viktor Levente 2-2, a Bak Imre Zoltán–Sipos Viktor Levente-páros.

NB II., Északnyugati csoport, 15. forduló

Tatai AC II.–Győri EVSK II. 1-17, Esztergomi ASE I.–Budaörs SC II. 3-15

NB III., Közép-dunántúli-csoport, 21. forduló

Vértesszőlősi SE–Kodolányi János KDSE 11-7, PÉKA SE–Dág KSE 9-9, Esztergomi ASE II.–Polgárdi VSE 5-13 K. A.