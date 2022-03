Az újvidéki junior Európa-bajnokság nem csak a lehengerlő magyar teljesítményekről szólt. A háborús helyzet erre a versenyre is erősen rányomta a bélyegét. A csapatversenyekben egy nemzet sem szeretett volna kiállni az oroszok ellen, így a női párbajtőrözők csapatai közül a britek és az olaszok is visszaléptek. Végül az oroszok összecsomagoltak és visszaléptek az Európa-bajnokságtól - számolt be a hunfencing.hu.

A rendhagyó nemzetközi versenyen azonban bőségesen volt minek örülni is magyar szempontból. A Muhari Eszti, Büki Lili, Salamon Réka és Gachályi Gréta összeállítású párbajtőrcsapat elképesztő és magabiztos teljesítménnyel, simán állhatott fel a dobogó legfelső fokára. A szerbek, a spanyolok és az észtek tükörsima legyőzésével jutottak el a lányok a döntőig, ahol a németekkel csatáztak a Európa-bajnoki címért. A 6. asszóig kiélezett küzdelmet hozott az összecsapás, ekkor sikerült először átvenni a vezetést.

A továbbiakban aztán már kevésbé kellett izgulni. A tatai tehetség, Büki Lili és Muhari Eszter magabiztosan alakította ki a 45:35-ös végeredményt. A két éve még bronzig jutó lányok, most megkoronázták teljesítményüket, Európa-bajnoki címnek örülhettek a verseny végén.

Gachályi Gréta, Salamon Réka, Büki Lili és Muhari Eszti: az aranyérmes női párbajtőrcsapat!

Forrás: hunfencing.hu

Hozzáteszik, hogy az aranyérem történetéhez hozzátartozik, hogy Plásztán Attila 13 évig gardírozta az utánpótlás korosztályokat, most korábbi tanítványa, Partali Csaba vezetésével ért célba a fegyvernem. Mint írják, a siker mindenkié, és bizonyosan nem ez lesz a végállomása ennek a rendkívül tehetséges társaságnak.

Eredmény:

Nyolcaddöntő: Magyarország-Spanyolország 45:20 (Büki +9, Muhari +9, Salamon +4, Gachályi +3).

Negyeddöntő: Magyarország-Észtország 45:26 (Muhari +12, Salamon +4, Büki +3).

Elődöntő: Magyarország-Csehország 45:29 (Muhari +8, Büki +6, Salamon +2).

Döntő: Magyarország-Németország 45:35 (Muhari +7, Büki +4, Gachályi +1, Salamon -2).

Végeredmény: 1. Magyarország (Büki Lili, Gachályi Gréta, Muhari Eszter, Salamon Réka, válogatott edző: Partali Csaba, edzők: Plásztán Attila, Galli Zsolt, László István, Kovács László), 2. Németország, 3. Csehország.