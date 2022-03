A 22. fordulóval folytatódik a megyei első osztály, és ezen a hétvégén sem fogunk unatkozni. Ismét több különböző időpontban kezdődnek a mérkőzések, a Koppánymonostor például délben fogadja a Vértesszőlőst. A bajnoki címre hajtó Koppánymonostor régen nem látott pocsék formában van, hiszen az elmúlt három mérkőzésén egy pontot sem szerzett, és még gólt sem lőtt, így kötelező a három pont begyűjtése a Vértesszőlős ellen, különben még a második hely is veszélyben lehet. A Vértesszőlős sincs kirobbanó formában, tavasszal eddig csak egy győzelmet gyűjtött be Tokaji Zsolt együttese. A két csapat közti pontkülönbség jelentős. Ősszel 0–0-át játszott egymással a két csapat, így van mibe kapaszkodniuk a vendégeknek.

14 órától két hullámzó teljesítményű csapat játszik majd egymás ellen Környén. A hazaiak az utolsó két mérkőzésüket elveszítették, a Bábolna három meccse veretlen, és a tabellán is Józsa Péter együttese áll jobban, de ettől függetlenül ez a találkozó kifejezetten háromesélyes. 15 órától három mérkőzést is rendeznek: a listavezető Zsámbék Tátra látogat majd. A Bodó-legénységnek nem lesz könnyű dolga, hiszen több alapember is hiányzik. A Tát nem kezdte jól a tavaszt, az utóbbi két mérkőzésén nyeretlen maradt.

Hatpontos derbit vív egymással a Sárisáp és a Kecskéd, hiszen a két csapat között csak három pont a különbség. A Kecskéd remek formában van, az utolsó öt meccséből négyet megnyert (köztük a Zsámbékot is verve), és csak egy döntetlen csúszott be.

A Sárisáp is fontos meccset nyert az előző körben, így ez a találkozó most kulcsfontosságú lesz mindkét alakulatnak. A tavalyi randevújuk is szorosan alakult, ott Csapó Károly csapata 2–1-re győzött. Pocsék formában van a Vértessomló, hiszen 2022-ben még nem sikerült pontot szerezni. Pont ellentétes előjelekkel érkezik hozzájuk az Esztergom, amely csapat elkapta a fonalat, a gyenge őszi teljesítményt követően öt meccse veretlenek, ráadásul az utolsó három meccsét egyaránt megnyerte az esztergomi gárda. 17:30-tól rendezik a forduló rangadóját: a gyakorlatilag mindenkit elverő Nyerges­újfalu Tatára utazik.

Darabos Gábor csapata az utolsó öt meccsét kivétel nélkül megnyerte, így már csak három pontra van a dobogó. Annak legalsó fokán épp a Tata áll, így egy nyergesi győzelemmel a két gárda azonos pontszámmal várná a folytatást. Ősszel egy óriási verést mért a Tata a Nyergesújfalura, akkor 7–2 lett a vendég tataiaknak, de most egy teljesen más mérkőzést láthatunk majd.

Megyei I. osztály, 22. forduló

Március 27, vasárnap, 12 óra

Koppánymonostori SE–Vértesszőlősi SE

Pintér László, a Koppánymonostor vezetőedzője: – Az elmúlt hetek mérkőzései nem úgy alakultak, ahogy szerettük volna, sőt, kimondottan rosszul sikerültek… Ha hétvégén megfelelő lesz a hozzáállásunk, akkor visszatérhetünk a helyes útra. Nagy szükségünk van erre a győzelemre.

Március 27, vasárnap 14 óra

Környe SE–Bábolnai SE

Gulyás Tamás, a Környe vezetőedzője: – Jó lenne, ha végre ki tudnánk használni a helyzeteinket, annak már örülnék…

Március 27, vasárnap, 15 óra

DG Tát SE–Zsámbéki SK

Szabó Attila, a Tát vezetőedzője: – A bajnokság legjobb csapatát fogadjuk hazai pályán. Elsősorban nagy elszántságra és pozitív gondolkodásra van szükségünk, hogy tudjunk játszani egy jó mérkőzést. Előre kell tekintenünk és összetartani.

Sárisápi BSE-Wati–Kecskéd KSK

Csapó Károly, a Sárisáp vezetőedzője: – Nagyon bízom benne, hogy a csapat a múlt heti hozzáállását erre a hétre is átmenti. Ha olyan minőséget képviselünk, mint az előző körben, akkor minden esélyünk meg lesz a győzelemre, amire nagyon nagy szükségünk van.

Vértessomlói KSK–FC Esztergom

Schöffer Antal, a Vértessomló vezetőedzője: – Egy nagyon jó formában lévő Esztergomot fogadunk, aki ellen nagyon jó lenne, ha a rossz sorozatunk megszakadna. Mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy pontot vagy pontokat gyűjtsünk.

Március 27, vasárnap, 17.30

Tatai AC-Nyergesújfalu SE

Wéber Roland, a Tata vezetőedzője: – A múlt hétvégi vereség után nem lehet más célunk, mint hogy otthon tartsuk a három pontot. Ehhez meg kell lennie a megfelelő hozzáállásnak és játéknak! Bízom benne, hogy felébredtünk!