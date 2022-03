Március 7-én hétfőn köszöntötték 70. születésnapja alkalmából a Tatabánya és a válogatott egykori futballistáját, Csapó Károlyt. A tatabányai sportcsarnokban tartott ünnepségen részt vettek egykori csapattársai, és más sportágak képviselői. Köztük Jakab János, Kiss Imre, Szabó György, Lakatos Károly, a P. Nagy László, valamint Dala Tamás, sokszoros válogatott vízilabdázó, illetve Marosi László sokszoros válogatott, hatszoros magyar gólkirály kézilabdázó, a Grundfos Tatabánya KC elnöke.

Az eseményen köszöntötte a futballistát Bencsik János országgyűlési képviselő is, aki egy emléklapot is átadott az ünnepeltnek Orbán Viktor miniszterelnök személyes jókívánságával. A miniszterelnök köszöntőjében kiemelte a focista 1981-es Real Madrid elleni legendás gólját, illetve azt, hogy Csapó Károly a Tatabánya és a válogatott karmestere is volt.

Az ünnepelt örömmel fogadta a köszöntőszavakat.

Nagyszerű érzés, hogy figyelnek azokra a sortolókra, akik betöltöttek egy bizonyos kort. Amíg még bírom, továbbra is segítem a tatabányai labdarúgást

– mondta.

Névjegy Csapó Károly 1952-ben született Agyagosszergényben. A kétszeres ezüst- és kétszeres bronzérmes Tatabányai Bányász egyik legismertebb játékosa, a csapat irányítója, játékmestere. Ezen túl a válogatott tagja. Két világbajnokságon vett részt. 1981. szeptember 16-án az UEFA-kupa első csoportkörében telt ház előtt szabadrúgásból győztes gólt szerzett a Real Madrid ellen. Ezt a mérkőzést és Csapó gólját szerte az országban a mai napig emlegetik a futballrajongók. 30 évesen szerződött külföldre. Négy évig Franciaországban rúgta a labdát. Visszatérte után az 1987-es bajnokság 2. fordulójában 6-1-re győzték le az előző év bajnokcsapatát, az MTK-t. Kiprich, Vincze és Csapó a sportújság értékelésében a maximális 10 pontot kapta. Ilyen sem korábban, sem később nem történt a magyar labdarúgás újkori történetében. NB1-es pályafutását 1990-ben fejezte be. 1974 és 1986 között kilencszer szerepelt a válogatottban. Az 1978-as argentínai és az 1982-es spanyolországi világbajnokságon szereplő csapat tagja. Egyetlen válogatottbeli gólját az Argentína ellen elveszített nyitómérkőzésen (1-2) szerezte az 1978-as világbajnokságon. Mint a világbajnokság leggyorsabb góljának szerzője, különdíjat kapott a FIFA-tól. Manapság a tatabányai utánpótlás munkájában segít.