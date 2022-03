Többek között a Pilismarót-Lábatlan mérkőzés sem lefutott. A marótiak a listavezető pozícióból fogadják majd a hetedik Lábatlant. Ősszel egy őrült meccsen a Pilismarót 5-4-re tudott győzni, így vélhetőleg most is izgalmas meccset vívnak. Csak úgy, mint a Csolnok és a Kisbér. Itt a harmadik és a hatodik fog csatázni, és hiába áll jobb helyen Karcagi Pál csapata, ősszel például a Kisbér 4-2-re győzött.

A Süttő és a Gyermely között is csak öt pont a differencia, most egymás ellen vívnak. Kirobbanó formával egyik csapat sem vádolható, most egymás ellen javíthatnának. Az Ete a Tokod ellen szeretné otthon tartani a három pontot, itt már nagyobb a különbség. A Mocsa Császárra látogat, itt kötelező a három pont begyűjtése, de az Almásfüzitő is csak ennyivel elégedne meg Ászáron. Az Ács sorozatban három vereség után utazik a sereghajtó Banához, itt bármi megtörténhet. A Bajót hazai környezetben folytatná, amit múlt héten elkezdett. Ehhez a Piliscsévet kellene legyűrni, ami egyszer már sikerült ebben a szezonban.

Megyei II. osztály, 19. forduló

Március 20, vasárnap, 14 óra

Bajóti Szikra SE-Piliscsévi SE.

Március 20, vasárnap, 15 óra

Etei SE-Tokod SE, Pilismarót SC-Lábatlani ESE, Csolnoki SZSE-Kisbéri SSE, Banai KSK-Ácsi Kinizsi SC, Ászár KSE-Almásfüzitői SC, Süttői SC-Gyermely, Császári SE-Mocsa KSE.