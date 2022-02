Hosszúnak tűnő, de igazából rövid téli szünetet követően újraindul a futball a megyei első osztályban. Télen több változás is volt a csapatoknál, de leginkább a Covid miatt kellett törniük a fejüket a trénereknek, hiszen szinte egy csapatot sem került el a járvány. A 17. forduló több érdekes mérkőzést fog hozni.

A Tata hazai közönség előtt fogadja majd a Vértessomló csapatát. A két csapat között mindössze hét pont a különbség, viszont a tabellán a hazaiak a negyedik, a vendégek a kilencedik pozíciót foglalják el. Ősszel a Vértessomló 5-2-es győzelmet aratott, így vélhetően most sem lesz unalmas a randevújuk. A nyolcadik helyen telelő Környe több új igazolással várja a bajnoki címre törő, jelenleg második Koppánymonostort. A pontkülönbség ugyan jelentős, 16 egység, de Gulyás Tamás csapata hazai pályán bárkire veszélyes lehet.

A forduló rangadóját Bábolnán rendezik, ahol a kissé megtizedelt hazai alakulat fogadja a Sárisápot. A Bábolna az ötödik, a Sárisáp a hatodik helyen töltötte a pihenőt, ráadásul csak két pont a különbség, így amennyiben Csapó Károly csapata győzne Bábolnán, helyet is cserélne a két alakulat. Ősszel Józsa Péter csapata mindhárom pontot elvitte Sárisápról.

A Nyergesújfalu ősze nem úgy alakult, ahogy azt Darabos Gábor csapata eltervezte, hiszen csak a tizedik pozícióban állnak. Most egy kötelező győzelem előtt áll a csapat, hiszen a sereghajtó Nagyigmánd lesz a vendég. Járóka Mátyás csapata eddig mindössze egy pontot gyűjtött, de a tavasz első meccse mindig hozhat meglepetéseket. Ősszel 6-2-re győzött a Nyergesújfalu.

A listavezető Zsámbék csapatából több alapember is hiányozni fog a nyitányon, de a Kecskéd sem a legerősebb csapatával utazik majd el. Ősszel a Zsámbék igencsak megizzadt a Kecskéd ellen, hiszen a 85. és a 90. percekben szerzett góllal fordított a Bodó-alakulat Kecskéden, aminek köszönhetően azóta is hibátlan a címvédő. Nagy jövés-menés egyik oldalon sem volt.

Ez nem mondható el az Esztergomról, hiszen a nyáron már alaposan átalakult gárda most télen is aktív volt az átigazolási piacon, ám leginkább az érkezők tábora népes, korábbi esztergomi futballisták tértek vissza. Rá is fér az erősítés az Esztergomra, hiszen az utolsó előtti pozícióban vannak, nyolc pontra az előttük lévő Vértes­szőlőstől. Most épp ez a két csapat csap össze a nyitányon. Tokaji Zsoltéknál is voltak változások, de a csapat gerince egyben maradt. Ősszel kétszer is vezetett az Esztergom a Vértesszőlős ellen, azonban a végén mégis a kék-fehérek győztek 3-2-re. A hétvégén a DG Tát SE lesz a szabadnapos.

Megyei I. osztály, 17. forduló

Február 20, vasárnap, 14 óra

Tatai AC–Vértessomlói KSK

Wéber Roland, a Tata vezetőedzője: – Viszonylag hosszabb pihenő után újra tétmeccset játszunk. A felkészülésünk egész jól sikerült, csak a Covid tizedelt meg minket, ahogy mindenkit. Várjuk a vasárnapot, és szeretnénk jól indulni. A Somló mindig kemény ellenfél...

Környe SE–Koppánymonostori SE

Gulyás Tamás, a Környe vezetőedzője: – Hazai pályán mindig győzelem a cél, jöhet bárki...

Bábolnai SE–Sárisápi BSE

Józsa Péter, a Bábolna vezetőedzője: – A felkészülésünk nem sikerült túl jól, rengeteg betegünk volt. Célunk a tavaszra az, hogy megtartsuk a pozíciónkat a felsőházban.

Nyergesújfalu SE–Nagyigmándi KSK

Darabos Gábor, a Nyergesújfalu vezetőedzője: – Jól sikerült a hathetes felkészülésünk, négy edzőmérkőzést tudtunk játszani. Remélem, hogy győzelemmel fogunk tudni rajtolni tavasszal.

Zsámbéki SK–Wati-Kecskéd KSK

Bodó László, a Zsámbék vezetőedzője: – Felkészülésünk felemásan sikeredett a betegségek és a sérülések miatt, így a vasárnapi kezdésre nem én, hanem az orvos állítja össze a csapatot. Nem lesz egyszerű mérkőzés a Kecskéd ellen.

FC Esztergom–Vértesszőlősi SE

Spóner József, az Esztergom vezetőedzője: – Januártól új szemlélettel kezdtük meg a munkát. Vissza szeretnénk terelni a hagyományos kerékvágásba az esztergomi futballt, ami a jövő generációjának is útmutató lehet. Hat-hét új igazolásunk van a tavaszra.