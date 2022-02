Beszámolójában az országgyűlési képviselő elmondta, hogy nagyon készülnek már a nyitómérkőzésre. A klub közleményét is tolmácsolta, amelyből kiderült, hogy a jegyárusítás azért késett, mert a szükséges megállapodásokat, szerződéseket a kijelölt határozat megjelenését követően meg kellett, hogy kössék. Kötötte a klubot egy megállapodás a veszprémi testvérklubbal. A két klub közötti együttműködésnek köszönhetően a veszprémiek is 1000-1200 jegyet kaptak a különleges találkozóra. Ezek azonban egyelőre csak virtuális jegyhozzáférést jelentenek. A 4800 tatabányai drukkerrel együtt a veszprémiek is a meccs napján vehetik kézbe a belépőiket.

Bencsik János továbbá arról is beszélt, hogy a klub egy nagyon nehéz pénzügyi helyzeten jutott túl. Sikerült egy tőkeerős szponzort találni, akikkel hamarosan alá is írják az együttműködési megállapodást. Ez névváltozással is fog járni, hiszen a MOL-csoport állt a tatabányai kézilabda mögé.

Szombaton hosszas várakozás után már a szurkolóktól lesz hangos az új csarnok, így a drukkerek is jobban szemügyre vehetik hogy, mostantól hol buzdíthatják a Bányászt. A jeggyel rendelkezők ráadásul nem csak a mérkőzést, megnyitó ünnepséget is láthatnak. A klub közösségi oldalán a csapat irányítója, Juhász Ádám ismertette videóban a szurkolókkal a programokat.

Délután 4 órakor már a szurkolók is bemehetnek a csarnokba. 17 óra 45 perctől pedig kezdetét veszi az ünnepélyes megnyitó, amelynek keretében fellép a tatabányai fúvószenekar és Vastag Csaba. Érdekesség, hogy rövid időn belül másodjára "ad át" csarnokot az énekes, ugyanis a magyar-szlovák közös rendezésű Európa-bajnokság nyitómérkőzése előtt ő énekelte el az Eb hivatalos dalát, a Fight című számot.

Az együttes Ilyés Ferencet is elbúcsúztatja. 19 óra 15 perctől pedig a kézilabdázóké lesz a főszerep. Juhász Ádám arra kért mindenkit, hogy buzdítsa a csapatot.

Ahogy arról már korábban beszámoltunk, a T-Busz menetrenden kívüli buszokat indít. Odafelé kettő, visszafelé pedig egy járat szállítja majd a drukkereket. Mindemellett a rendőrség is fokozott ellenőrzéssel készül egész Tatabánya területén a drukkerek maximális védelme érdekében.