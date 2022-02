A 18. körrel folytatódik a megyei első osztály. Ezúttal nem minden mérkőzés kezdődik egyszerre, hiszen a forduló egyik rangadója, a Koppánymonostor–Bábolna összecsapás 11 órakor veszi kezdetét, hiszen a Komárom NB III.-as csapata is otthon játszik.

A lila-fehérek győzelemmel kezdték a tavaszt, így csökkent a hátrányuk a listavezető Zsámbék mögött. Pintér László csapata ősszel jó meccset játszott a Bábolnával (akkor még mindkét gárda hibátlan volt), amit végül meg is nyert. A Bábolna egy rangadón már túl van, a Sárisáp ellen nem sikerült pontot szerezni hazai pályán. A Bábolna egy sikerrel pontszámban beérheti a jelenleg dobogós Tatát.

14 órától a sereghajtó Nagyigmánd fogadja a listavezető Zsámbékot. Már önmagában a tabellán elfoglalt pozíció meghatározza az esélyeket, de az, hogy a Zsámbék az előző körben vereséget szenvedett, tovább fogja fűteni a vendégeket. Ősszel Zsámbékon 14-0 lett a találkozó vége, most sem lepődnénk meg, ha a Bodó-alakulat tíz fölé jutna. A tavalyi szezon ezüst-, és bronz­érmese csap össze Sárisápon. Csapó Károly együttese az ezüstre már nem, de a bronzra még esélyes, a Nyergesújfalu viszont a hektikus őszi szereplés miatt erős lemaradásban van, jelenleg hét pont a különbség. Ősszel egy jó meccsen a Sárisáp 2-1-re győzött.

Háromesélyes meccset vívhat egymással a Vértessomló és a Környe. Szomszédvárak csatájának is aposztrofálható ez a derbi, ráadásul csak négy pont a két alakulat közti differencia. Mindkét gárda vereséggel kezdte a tavaszt, bár a Vértessomló 11-2-re kapott ki vasárnap. Kettőjük őszi párharca a 84. percben dőlt el, akkor 2-1-re a Somló diadalmaskodott. Bemutatkozik 2022-ben a Tát is, hiszen Szabó Attila csapata az első fordulóban szabadnapos volt.

A forduló másik nagy rangadója akár a dobogóról is dönthet, hiszen a téli szünetet követően a Tát, most pedig a Tata bitorolja a harmadik helyen, és a két csapat között csak három pont a különbség. Ősszel egy nagyon fordulatos meccsen hiába vezetett kétszer a Tát, egy utolsó tíz percben esett Kiprich-duplával végül a Tata örülhetett. Az előző forduló (és talán az egész bajnokság?) legnagyobb meglepetését bemutató Kecskéd az újjáépülő Esztergom csapatát látja majd vendégül. A hazaiak a rájátszás felsőházáért küzdenek, az Esztergom pedig már a jövőre koncentrál, hiszen nagy lemaradásban van a többi csapathoz képest. A legutóbbi párharcuk sima, 3-0-s kecskédi sikert hozott.

Megyei I. osztály, 18. forduló

Február 27, vasárnap, 11 óra

Koppánymonostori SE–Bábolnai SE

Pintér László, a Koppánymonostor vezetőedzője: – Nem volt zökkenőmentes a felkészülésünk, ahogy a legtöbb csapatnál, úgy nálunk is voltak megbetegedések, ezért is kifejezetten örültem, hogy a múlt héten sikerült győzelemmel kezdenünk a szezont. Most hétvégén a Bábolnát fogadjuk, nehéz mérkőzésre számítok, hiszen ősszel is igazi rangadót játszottunk ellenük. De természetesen csak a győzelem lehet a célunk.

Február 27, vasárnap, 14 óra

Nagyigmándi KSK–Zsámbéki SK

Járóka Mátyás, a Nagyigmánd vezetőedzője: – Teljesen más célokért küzd a két csapat. Véleményem szerint a Zsámbék a megyei első osztály toronymagasan legkiemelkedőbb csapata, mi pedig régóta keressük önmagunkat. Ez nem jelenti azt, hogy feltett kézzel fogunk pályára lépni. Az elsőt legyőzni mindig a legnagyobb dicsőség, de tisztában vagyunk az erőviszonyokkal. A szegény embert az ág is húzza, ami ránk is igaz, rengeteg hiányzónk lesz, de biztos vagyok benne, hogy aki a pályára lép, küzdeni fog.

Sárisápi BSE–Nyergesújfalu SE

Csapó Károly, a Sárisáp vezetőedzője: – A két csapat helyezésétől függetlenül ez egy rangadó lesz. Jól kezdtük a tavaszt, jó volt látni, hogy a játékosaim egymásért küzdöttek.

Vértessomlói KSK–Környe SE

Schöffer Antal, a Vértessomló vezetőedzője: – Remélem, hogy hétvégén hazai pályán tudjuk javítani a múlt heti csúnya vereségünket.

DG Tát SE–Tatai AC

Szabó Attila, a Tát vezetőedzője: – Első tavaszi tétmérkőzésünkön ellenfelünk hengerelt, így érhető módon nagy önbizalommal fognak érkezni hozzánk. Minden mérkőzés más, és ha mi ugyanolyan akarattal és alázattal fogjuk tenni a dolgunkat, mint ősszel, akkor továbbra is bármelyik csapatra veszélyesek lehetünk. Sokat számítana a jó tavaszi rajt.

Wati-Kecskéd KSK–FC Esztergom

Linczmaier László, a Kecskéd vezetőedzője: – Papíron könnyebb dolgunk lesz, mint a múlt héten, de ez egy teljesen más meccs lesz. Nekünk kellene dominálni, de ehhez a múlt heti hozzáállásra, és bátor, kreatív játékra lesz szükség. Annyit ígérhetek, hogy mindent meg fogunk tenni a győzelemért.