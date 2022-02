A házigazdákat nem kell különösebben bemutatni a kézilabdát kedvelőknek, ismerőknek. A Tisza-parti alakulat egy nemzetközi klasszisokkal teletűzdelt társaság. Erős és bő kerettel. Ám a Szeged a Bajnokok Ligájában, esélyesként vesztett a Zágreb ellen. Így minden bizonnyal a Kék Tigriseken szeretnének „bosszút állni”. Itt kellene helytállnia Dragan Djukics vezetőedző legénységének.

Kézilabda NB I., férfi, 15. forduló

Szeged – Grundfos Tatabánya KC

Pick Aréna, szombat: 17 óra 30.

A Tatabánya javuló formát mutat, ám már évtizedek óta nem nyert Szegeden. Erre most is vajmi kevés az esély. De azt ne feledjük, hogy a vendégek egy brutális menetelésben vannak. Harminchárom nap leforgása alatt tizenegy tétmérkőzést kellett, illetve kell még megvívniuk. Az viszont érdekességnek számít, hogy a fedett pályás bajnoki nézőcsúcs a Tatabányai Multifunkciós Sportcsarnok nevéhez fűződik, ugyanis – eddig – 6200 néző még egyetlen magyar bajnoki mérkőzésen sem volt. A tatabányaiak eddigi három hazai meccsét pedig több mint 11 ezren látták. De mi most a hétvégi esélyekről faggattuk Sibalin Jakabot, a tatabányaiak edzőjét, Djukics mester jobb kezét.

– Szegeden nem sok csapat tud nyerni – emelte ki Sibalin edző. – Nekünk viszont nincs vesztenivalónk, minden teher nélkül kézilabdázhatunk. A zágrábi vereség bizonyára nem tett jót a hazaiak önbizalmának, ám ez legyen az ő problémájuk. Nekünk hangulatilag jót tettek az előző meccsek sikerei. Úgy gondolom, Szegeden is kellő tartása lesz a csapatnak, és felszabadultan játszhatunk egy jó meccset.