Az NB I. Nyugati csoportjának élén álló Tatai AC I. a kilencedik, utolsó előtti Dunaújvárost fogadta és a papírformának megfelelően le is győzte ellenfelét. A tataiak dolgát megkönnyítette, hogy a vendégcsapat létszámhiányosan állt ki az összecsapásra. A vendéglátó egyébként mindössze egyetlen mérkőzést veszített, vagyis a dunaújvárosiak teljes létszámmal is kikaptak volna.

A harmadik vonalban szoros meccseket játszottak csapataink: a tataiak második garnitúrája Zalaegerszegen szenvedett vereséget, az Esztergom I. viszont legyőzte a Nagycenket. A tataiaknál Nagy Balázs, az esztergomiaknál Szikora Bence volt a legeredményesebb, mindketten csak egy egyéni mérkőzést veszítettek. A két csapat a 10 csapatos csoport közepén foglal helyet: a TAC II. az ötödik, az Esztergom I. a hatodik helyen áll.

A negyedosztályban is hasonló volt a felállás: a Dág hazai pályán veszített a Polgárdi ellen, az Esztergom II. viszont legyőzte az Etyeket. Az esztergomiaknál Szklenár Máté és Varsányi Ferenc Dániel is csak egy egyéni mérkőzést veszített. A találkozó szorosságára jellemző volt, hogy a 18 mérkőzésből nyolc is döntő játszmával ért véget, amelyekből egyébként ötöt nyert meg a házigazda. Az Esztergom az ötödik, a Dág a kilencedik, az ezúttal szabadnapos Vértesszőlős pedig a negyedik helyet foglalja el a tabellán.

NB I., Nyugati csoport, férfi, 11. forduló

Tatai AC I.–Dunaújvárosi ASE I. 13-1

A tatai győzelmek: Bak Imre Zoltán, Béres Szabolcs és Sipos Viktor Levente 3-3, Varga Bence 2, a Bak Imre Zoltán–Béres Szabolcs- és a Sipos Viktor Levente–Varga Bence-párosok.

NB II., Északnyugati csoport, vegyes, 11. forduló

EVO ASE Zalaegerszeg–Tatai AC II. 10-8

A tatai győzelmek: Nagy Balázs 3, Pattantyús Petra, Barassó Máté és Lukács Csaba 1-1, a Pattantyús Petra–Lukács Csaba- és a Barassó Máté–Nagy Balázs-párosok.

Esztergomi ASE I.–Nagycenki SE 11-7

Az esztergomi győzelmek: Szikora Bence 3, Horváth Ákos, Szikora Márton és Váli Zsolt 2-2, a Horváth Ákos–Váli Zsolt- és a Szikora Bence–Szikora Márton-párosok.

NB III., Közép-dunántúli csoport, 17. forduló

Dág KSE–Polgárdi VSE 7-11

A dági győzelmek: Pósfai Zsolt és Szikora Kristóf 2-2, Szikora Ágoston 1, a Jókai Csongor–Szikora Ágoston- és a Pósfai Zsolt–Szikora Kristóf-párosok.

Esztergomi ASE II.–Etyek SE 10-8

Az esztergomi győzelmek: Makovics Tamás, Szklenár Máté és Varsányi Ferenc Dániel 3-3, a Szklenár Máté–Varsányi Ferenc Dániel-páros.