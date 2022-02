Igazi csemege lesz a hétvége a sportszeretők számára hiszen szinte minden sportágban pályára állnak a játékosok. Kedvező előjelekkel várhatja a Tisza-parti mérkőzést a Tatabánya. A Kék Tigrisek ugyanis három különböző sorozatban is nyertek az elmúlt három mérkőzésükön.

Dragan Djukics vezetőedző együttese győzött a soros bajnokiján, aztán a Magyar Kupába, majd legutóbb pedig az EHF Európa Ligában is. Ez hangulatilag jól jött, ám a listavezető Szeged otthonában így is, gyakorlatilag sansztalan a Bányász. Persze arról szó sincs, hogy feltartott kézzel mennének Ancsinék Szegedre, de a realitás magabiztos hazai sikert ígér. Az összecsapáson Fekete T. és Tóth D. fújják majd a sípot.

Kézilabda NB I., férfi, 15 forduló

Szeged - Grundfos Tatabánya KC

Pick Aréna, szombat: 17 óra 30.

A második fordulóban találkozott először egymással a két együttes: a Ceglédi VSE és a Tatabányai Vízmű SE. Akkor, vendégként hat góllal nyertek a ceglédiek. Ennek megfelelően a hétvégi találkozónak is ők az esélyesei. Gebauer Lajos, a TVSE vezetőedzője elmondta, hogy a vendégcsapat fizikálisan jóval erősebb, mint a Tatabánya. Így, ha a vízművesek, úgymond le állnak birkózni a ceglédiekkel, semmi esélyük sem lesz.

Ezért a szakvezető a mozgékony játékra hívta fel tanítványai figyelmét, mert úszástudásban biztosan fel tudják venni a versenyt a riválisukkal a hazaiak. Csak ilyen taktikával érhetnek el szorosabb eredményt a vendéglátók. A találkozón ifj. Kuncz L. és Sikte R. játékvezetők fújják majd a sípot.

Vízilabda OB I. B, férfi, 15. forduló

Ceglédi VSE - Tatabányai Vízmű SE

Cegléd, szombat: 11 óra.

A dágiak a még pont nélkül álló, sereghajtó nyírségi gárdát fogadja. Zrigh Balázs, a DKSE vezetőedzője elmondta, hogy ezen a mérkőzésen kötelező a győzelem, és lehetőleg 3:0-ra kellene hozni a találkozót. A Dág a vesztett pontok tekintetében hasonlóan áll, mint a listavezető fehérvári együttes, amelyet most pontszámban is utolérhet a Zirigh-csapat. A vendéglátóknál csak Mihucz játéka kérdéses. A meccset Ladányi B. és Nagy Zs. játékvezetők dirigálják.

Röplabda NB I. Liga, férfi, 13. forduló

Dág KSE - Nyíregyháza

Dorog, vasárnap: 17 óra.

A tabella alapján rangadót játszanának pénteken, hiszen a harmadik fogadja a negyediket, ám a PLER elleni idegenbeli siker igazi bravúr lenne a tataiak számára. A két csapatot ugyanis öt pont választja el egymástól a tabellán, ráadásul ősszel Tatán is a pestszentlőrinciek nyertek, még ha csak egy góllal is (22-23). Figyelemre méltó, hogy az eddig eltelt 14 forduló alatt a PLER szerezte a legtöbb gólt és ők is kapták a legkevesebbet (vagyis értelemszerűen a legjobb gólkülönbséggel büszkélkedhetnek). A riválisnál régi ismerősökkel is találkozhatnak a tataiak, ugyanis Schekk András és Rozner Kevin is a TAC-ot erősítette korábban.

Férfi kézilabda NB I. B., Nyugati csoport, 15. forduló

PLER-Budapest - Tatai AC

Pestszentlőrinc, péntek, 18 óra.

Asztalitenisz, NB I., Nyugati csoport, vegyes, 13. forduló

Celldömölki VSE II.–Tatai AC I.

Celldömölk, szombat, 11 óra.

NB II., Északnyugati csoport, 13. forduló

Tatai AC II.–Pestújhelyi SC I.

Tata, szombat, 11 óra.

Esztergomi ASE I.–Hévíz SK

Esztergom, vasárnap, 11 óra.

NB III., Közép-dunántúli csoport, 19. forduló

Vértesszőlősi SE–Veszprémi ASE

Vértesszőlős, szombat, 10 óra.

Esztergomi ASE II.–Kodolányi János KDSE

Esztergom, vasárnap, 11 óra.

A második helyen álló komáromi csapat a sereghajtó Győrt fogadja és egy döntetlennel biztosan megtartja pozícióját az alapszakasz végére. Természetesen nem az egy pont a KVSE célja, ahogy erről Nagy Péter edző is nyilatkozott: – bár a Győr az utolsó helyen áll, fiatal, harcos, sokat futó és edző, fejlődőképes csapatról van szó, amelyet idegenben szoros meccsen vertünk meg. Szeretnénk győzelemmel zárni az alapszakaszt, ha mindenki egészséges lesz, nyernünk kell.

Kézilabda, NB I. B., Nyugati csoport, alapszakasz, női, 18. (utolsó) forduló

Komárom VSE–Győri ETO KC U19

Komárom, szombat, 15 óra.

A kilencedik, utolsó előtti KVSE ezúttal a hatodik Százhalombattát látja vendégül. – Bár ellenfelünk hozzánk hasonlóan újonc, jól igazolt a bajnokságra, így jelenleg egy igazi másodosztályú csapatnak tekinthető. Idegenben sokáig tartottuk velük a lépést, de a rutin végül az ő javukra döntött. Fegyelmezett és pontos játékot kell bemutatnunk, ha győzni szeretnénk – nyilatkozta Nagy Péter edző, aki azt is elárulta, hogy a betegeskedő Harsányi Gergely nem léphet pályára a komáromi csapatban.

Nyugati csoport, alapszakasz, férfi, 15. forduló

Komárom VSE–Százhalombattai KE

Komárom, szombat, 17.30.

NB II., Északi csoport, női, 12. forduló

Dorogi AC–DKA Vác

Dorog, szombat, 18 óra.

Tatabányai SC–Esztergomi Vitézek RAFC

Tatabánya, szombat, 15 óra.

Északnyugati csoport, férfi, 12. forduló

Tarján SE–Ácsi Kinizsi SC

Tarján, szombat, 18 óra.

Kisbér KC–Agrofeed ETO UNI Győr U23

Kisbér, vasárnap, 18 óra.

Fejér–Komárom-Esztergom megyei bajnokság, női, 12. forduló

FKC Senior–Ácsi Kinizsi SC

Székesfehérvár, szombat, 13 óra.

Tatai AC–Martonvásári KSE

Tata, vasárnap, 16 óra.

Bicskei TC–Környe SE

Szár, vasárnap, 17 óra.

Röplabda, NB II., felsőházi rájátszás, Nyugati csoport, női

Közgáz SC és DSK–Tatabányai RSE

Budapest, szombat, 15 óra.

NB II.-U21, férfi, A-csoport

TFSE U21–Dág KSE II.

Budapest, szombat, 15 óra (zárt kapuk mögött).

Kosárlabda, női amatőr NB I., Zöld csoport, 15. forduló

Tatai SE–Törekvés SE

Telki, vasárnap, 13 óra.

NB II., Nyugati csoport, férfi, 17. forduló

MVM-OSE Lions II.–Kanizsa KK

Oroszlány, péntek, 19. 10.

Megyei bajnokság, férfi, 8. forduló

Tatai SE–MVM-OSE Lions U23

Oroszlány, vasárnap, 16.40

MVM-OSE Spartans–MVM-OSE Titánok

Oroszlány, vasárnap, 18.20

Mindkét mérkőzést a Krajnyik "Akác" András sportcsarnokban rendezik.

Jégkorong, OB IV/C, negyeddöntő, 2. mérkőzés

ESMTK Jégkockák–Táti Tigrisek JE

Budapest, szombat, 18 óra.

A 9-14. helyért, 3. forduló

ESMTK Jéglovagok–Tatabányai Polipok

Budapest, szombat, 19.15.