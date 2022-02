A magyar csapat egy arany- és két bronz­éremmel zárta a pekingi olimpia rövidpályás gyors­korcsolya versenyeit. Ezzel egyrészt a magyar küldöttség összes eddigi érmét megszerezte, másrészt a sportági éremtáblázat hatodik helyén végzett Pekingben. Az elért eredményekről Kollár-Keszler Andreát, a háromszoros olimpikon, Európa-bajnok rövidpályás gyorskorcsolyázót kérdeztük.

– Három érem, közte egy arany, 19 olimpiai pont – szerintem kiválóan szerepelt a csapat, abszolút elégedettek lehetünk. Persze nem volt minden tökéletes, de egy ilyen hosszú versenyen szinte törvényszerű a hullámvasutazás. Bár Liu Shaolin Sándor elvett aranyérme fájó, és némi csalódást jelentett a férfi váltó a vártnál gyengébb szereplése, a vegyes váltó bronz­érme és Liu Shaoang aranya talán ellensúlyozza mindezt. A csapat felül tudott emelkedni a nehézségeken és az is elmondható, hogy Sanyi kizárása után már nem történtek olyan orbitális bírói hibák, mint addig. A fiúk mellett megemlíteném Jász­apáti Petrát is, aki két számban is B-döntőig jutott – adott rövid értékelést a csapat szerepléséről a Tatabányai Diák Korcsolyázó Egyesület edzőjeként is tevékenykedő egykori kiváló korcsolyázó.