A létesítménybe – a hazai klub információi szerint – a hatályos jogszabályoknak megfelelően érvényes jeggyel, védettségi igazolvánnyal és személyazonosító igazolvánnyal lehet csak belépni, amelyet a belépés előtt a biztonsági szolgálat ellenőriz. Az oltást igazoló papír, illetve a PCR-teszt nem jogosít belépésre, kizárólag a QR-kóddal ellátott plasztikkártyát, a telefonos applikációt, illetve a telefonra letöltött uniós védettségi igazolást fogadják el. Emellett a maszk viselése a csarnok teljes területén kötelező.

A klub arra is felhívta a figyelmet, hogy nem célszerű kocsival érkezni a meccsre, mert a szokásosnál jelentősen nagyobb autóforgalom várható most. A tömegközlekedési eszközöket vagy a gyalogos érkezést javasolják inkább, már csak a korlátozottak a parkolási lehetőségek miatt is. Azoknak, akik mégis autóval érkeznének, a Földi Imre Sportcsarnok parkolóját valamint a környező nagyobb parkolókat ajánlják.

A Veszprém a rendőrök tájékoztató levelét is megosztotta a parkolás és közlekedés kapcsán. Eszerint a

Földi Imre Sportcsarnok parkolója

a Szent Borbála úti parkoló a Földi Imre Sportcsarnok és a Sport Hotel között

a közeli áruházak parkolói 10 perc sétára a csarnoktól

a tatabányai vasútállomás parkolója (ahonnan a különbuszok pillanatok alatt elérhetőek)

a Vértes Center mélygarázsa (ami szintén a buszok mellett van)

mind-mind tökéletes választás az autóval érkező drukkereknek. Hozzátették: a közeli tömbök között az ott lakók gépjárművei elfoglalják az összes várakozóhelyet, így azon a területen nem javasolják a parkolókeresést.

Parkolóhelyek az új stadion közelében

A rendőrség azt is kérte, hogy a torlódás elkerülése érdekében a csarnokhoz vezető Olimpikon utat (a Földi Imre csarnok parkolójának telítettségét követően) ne vegyék igénybe gépjárműveikkel, mivel a szervezők e nyitómeccsre kizárólag csak a meghívott vendégeket engedik behajtani. Így a Veszprém-szurkolók által korábban igénybe vett, a futballpálya melletti, „gödörben lévő” parkolót sem tudják majd megközelíteni.

Így juthatnak be a drukkerek a csarnokba (Forrás: tatabanyahandball.com)

Ahogy arról beszámoltunk, a T-Busz menetrenden kívüli buszokat indít a szombati Grundfos Tatabánya KC – Telekom Veszprém meccsre. Odafelé kettő, visszafelé pedig egy járat szállítja a drukkereket. A járatok az autóbusz-állomás 17-es kocsiállásáról indulnak, és a csarnokig az egyébként rendszeresített megállóhelyeken nem állnak meg. A járatok érvényes menetjeggyel vagy összvonalas-, nyugdíjas-, illetve tanuló bérlettel vehetők igénybe. Az állomástól 17:00-kor és 18:25-kor, vissza a csarnoktól 21:15-től indulnak majd a buszok.

A szektorok elhelyezkedése a komplexumbanForrás: tatabanyahandball.com

Kézilabda, NB I., férfi, 13. forduló

Grundfos Tatabánya KC–Telekom Veszprém

Tatabánya, Multifunkcionális Csarnok, szombat, 19.15.

A találkozón Andorka Miklós és Hucker Róbert játékvezetők fújják majd a sípot.