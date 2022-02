Sérülések és betegségek továbbra is nehezítik a Kék Tigrisek felkészülését egy-egy mérkőzésre. Ez most sincs másképp. A jobb szélen továbbra is gondjai vannak a Bányásznak, mivel sem Hornyák Bence, sem Tóth Barna nem teljesen egészséges. A beállós Darko Stojnic is csak most tért vissza, így az erőállapotról aligha mondható el, hogy százszázalékos. Ha ezekkel a nehézségekkel nem kellene megküzdenie Dragan Djukics vezetőedző együttesének, akkor is még ott lenne, illetve ott is lesz „akadályként” a komlói csapat...

– Valószínűleg jó a hangulat Komlón, és az önbizalmukkal sincs gond, különösen, hogy a legutóbbi bajnoki fordulóban simán nyertek a harmadik helyezett Balatonfüred otthonában – jegyezte meg a kupaelőzetes kapcsán Sibalin Jakab edző, Djukics mester jobb keze.

Mondhatjuk, hogy ez a kupameccs lesz számunkra az első igazi erőpróba. Most mérhetjük le, hogy mire lehetünk képesek. Nagyon fontos lenne, hogy továbbjussunk, de nagyon kemény találkozó vár ránk.

A hazaiak biztosan menni fognak. A siker kulcsa lehet, hogy a középső embereiket mennyire tudjuk megfékezni, illetve nekünk könnyű gólokat is kéne lőnünk, hogy elkerüljük a gyakori fizikális küzdelmet. Amennyiben folyamatossá tudjuk tenni a játékunkat, akkor van esélyünk a sikerre és a továbblépésre a kupában. Mindent elkövetünk a győzelem érdekében – fejtette ki Sibalin Jakab.

Kézilabda, Magyar Kupa, férfi, 4. forduló

Komló–Grundfos Tatabánya KC

Komló, szerda, 18 óra

A komlói összecsapáson Felhő Ferenc és Öcsi Tamás játékvezetők fújják majd a sípot.