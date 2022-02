Bátran, harcosan kezdte a mérkőzést a Tatabánya. Bartucz remekelt a kapuban, miközben Zdolik most is szórta a gólokat. Sőt, még pechje is volt a vendégeknek, mert három, vagy négy esetben a kapufa mentette meg a Tisza-partiakat a góltól. Ennek ellenére az egygólos tatabányai hátrány abszolút elfogadhatónak tűnt.

Szünet után azonban nagyot változott a játék menete. A Kék Tigrisek nyolc percen keresztül nem találtak a szegediek kapujába. A fordulást követően Mikler, a hazaiak hálóőre „lemásolta” Bartucz teljesítményét, és remek védésekkel segítette csapatát, mely növelte előnyét az egyre inkább fáradni látszó tatabányaiakkal szemben. A második játékrész derekára állandósult a házigazdák öt-hatgólos előnye, miközben a „felkeményedett” szegedi védekezés felőrölte a vendégek erejét. Így a végre kialakult a két együttes közötti reálisnak mondható különbség.

Dragan Djukics: – Mondhatnám, hogy tipikus szegedi második félidőt láthattunk. A házigazdák a szünet után a védekezésükkel vertek meg minket. De nem volt abban semmi csoda, hogy a zágrábi vereséget követően ennyire akart a Szeged.

Kézilabda NB I., férfi, 15. Forduló

Pick Szeged – Grundfos Tatabánya KC 27-21 (13-12)

Pick Aréna, 4000 néző, vezette: Fekete T., Tóth D.

TATABÁNYA: Bartucz – Hornyák B., Ancsin 2, Stojnic 1, Urban 1, Zdolik 7, Fekete D. Csere: Perényi (kapus) Juhász Á. 4, Győri M. 4 (3), Fotache 1, Sunajko, Bodor 1, Balogh Zs. Edző: Dragan Djukics.

Az eredmény alakulása: 4. p.: 2-3, 8. p.: 6-4, 14. p.: 8-5, 19. p.: 9-9, 26. p.: 13-11, 36. p.: 18-13, 47. p.: 20-17, 56. p.: 25-18.

Kiállítások: 2, illetve 2 perc.

Hétméteresek: 3/2, illetve 3/3.