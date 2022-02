A Grundfos Tatabányai KC február 22-én, kedden este a Sporting CP ellen lépett pályára az EHF Európa Liga 8. fordulójában, Lisszabonban. A találkozót a tatabányai csapat kezdte, ám az első lövés mellé ment, majd még Ancsin bokája is megsérült. A Sporting meg is szerezte a vezetést, és a portugálok el is léptek a hazaiaktól.

A meccs részleteiről a Tatabánya Handball számolt be, azt írják: Urban kiállításával emberhátrányban meglett az első találat Balogh révén, majd egy elrontott Sportin kínai után Juhász passzát Győri váltotta gólra. A játékvezető nem vette észre, hogy lábat ért a labda, a fordulás után 4-2-re módosult az állás. Balogh tudott erre hetesből válaszolni, de a Sporting nagy lendülettel kezdte az összecsapást. A játékvezetők is lendületesen kezdtek...jött a második két perc, de Bartucz védeni tudta a hetest.

Sőt, nem csak védésekkel, gólpasszal is támogatta a csapatot, Hornyák dobta az ötödik tatabányai gólt. Sunajko érkezett a pályára, és ha ott volt, ki is harcolt egy kiállítást és egy hetest, amit Balogh értékesített. A lengyel sporttársak a 19. percben a negyedik két percet fújták be, először került a Grundfos kettős emberhátrányba: Győri és Sunajko ültek le a padra.

Nem csak a kék tigrisek kaptak két perceket, az ellenfél is: Tidemand állt ki, Sunajko pedig megdobta első találatát. Bartucz újabb védéséből fordult a kocka a 23. percben és ismételten a balszélső volt a gólszerző. A 27. perce 12-10-es állással fordultak a csapatok és először kért időt a Sporting vezetőedzője. A félidő végén potyogtak a gólok rendesen, de jött egy újabb sérülés: Garcias Jose térde fordult alá.

15-13 lett a vége az első játékrésznek.

A második félidő elején a Sporting erősen nyitott, ellépett néggyel, majd öttel ellenfelünk, Dragan Djukics időt is kért. A portugálok lendülete nem csappant meg, hattal vezettek a a 35. percben, majd héttel. Sok volt a technikai hiba, ezeket pedig kegyetlenül kihasználta a Sporting. Zdolik jött fel először a pályára és rögtön dobott is egy nagy gólt, 21-15-re módosítva ezzel az eredményt. A tatabányai csapat próbált kapaszkodni és közelebb kerülni, de továbbra is sokat hibáztak és a szerencse se melléjük szegődött. Balogh a nyolcadik találatát is megdobta, a túloldalt a 17 éves Mota da Costa hatnál járt.

A Sporting pedig nem állt le, továbbra is nagyon erősek voltak mind támadásban, mind védekezésben, 7 és 8 gól között mozgott a különbség, nem lehetett közelebb kerülni az ellenfélhez. Az 53. percben 30-21 volt az állás és a Grundfos megpróbált hét a hatban támadni, de sajnos két eladott labdából két gyors kontragólt dobott a Sporting. A hátralevő időben még ötször találtak be a tatabányaiak, azonban ellenfelük is négyszer.

A végeredmény 34-26 lett.

A Grundfos szombaton a bajnokságban az Eger ellen folytatja, az Európa Ligában pedig a Pelistert fogadja legközelebb a csapat.

Juhász Ádám csapatkapitány: – Nagyon jól és keményen védekezett a Sporting a második félidőben és sokat hibáztunk. Ancsint elveszítettük rögtön az elején, úgy éreztem, hogy közelebb zárkózhatunk, de nagyon agresszív volt az ellenfél nagyon gyorsan támadtak. Van bennem hiányérzet, próbálunk gyorsan regenerálódni és pontokat szerezni a hátralevő mérkőzéseken az Európa Ligában.

Dragan Djukics vezetőedző: – Először is gratulálnom kell az ellenfélnek, habár sokszor közel kerültünk, ez csak az eredmény alapján volt szoros, végig ők uralták a találkozót. Felkészültünk belőlük, de a valóságban még gyorsabbak, nagyon jól játszottak. Ahogy Ádám is mondta, minél gyorsabbak kell regenerálódnunk, fontos meccsek jönnek. Tudtunk volna jobban játszani, gyorsabban, kevesebb hibával, de egyszerűen nem volt meg mindig a szükséges koncentráció. Ha ez nincsen meg, nem tudunk hozzájuk közelebb kerülni. Remélem a sérülések nem olyan súlyosak, mint amilyennek tűntek, és mindkét játékos mihamarabb felépül.

EHF Európa Liga, 8. forduló

Sporting CP – Grundfos Tatabánya KC 34-26 (15-13)

Tatabánya: Bartucz, Wyszomirski (kapusok), Tóth 1 (1), Juhász 2, Hornyák 2, Stojnic 3, Balogh 8 (4), Győri 2, Urban 1, Ancsin, Zdolik 2, Ushal, Fotache, Fekete, Bodor. Edző: Dragan Djukics

Eredmény alakulása: 5. perc: 2-1, 10. perc: 5-3, 15. perc: 7-5, 20. perc: 10-7, 25. perc: 12-10, 30. perc: 15-13, 35. perc: 21-14, 40. perc: 25-18, 45. perc: 27-20, 50. perc: 29-21, 55. perc: 31-23, 60. perc: 34-26.

Kiállítások: 6 perc, illetve 8 perc. Hétméteresek: 1/2, illetve 5/5.