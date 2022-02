A második helyezett és már biztos felsőházi résztvevő Komárom ezúttal a kilencedik, utolsó előtti helyen álló Csurgó vendége lesz. – Bár riválisunk rossz passzban van, nem vehetjük félvállról a mérkőzést. Ugyan mi már mindenképpen a felső-, ellenfelünk pedig az alsóházi rájátszásban folytatja szereplését az alapszakaszt követően, így az egymás elleni eredményeink ott már nem fognak számítani, ezt a mérkőzést is szeretnénk megnyerni, ahogyan az utolsó kettőt is – nyilatkozta a hétvégi találkozóval kapcsolatban Nagy Péter, a KVSE edzője.

Kézilabda, NB I. B., Nyugati csoport, női, 16. forduló

Csurgói NKC–Komárom VSE

Csurgó, vasárnap, 17 óra.

Rögtön egy megyei rangadóval nyitja az évet a házigazda Komárom és a Tata. Rangadó ide vagy oda, kár lenne tagadni, hogy még idegenben is a Sibalin-csapat számít a találkozó esélyesének. A tataiak a negyedik helyen állnak, 13 pontjukkal mindössze három egységgel lemaradva a dobogóról, míg a KVSE csak 2 pontot tudott eddig gyűjteni, egyedüli nyeretlenként a mezőnyben. Ősszel Tatán is magabiztos, 23-18-as hazai győzelem született, Tass Barnabás és Schneider Miklós 5-5 góljának is köszönhetően. Öt gólnál kisebb különbség alighanem most is meglepetést jelentene a felek között. Rossz hír a tataiak számára, hogy Tass Barnabás keresztszalag-szakadás miatt az egész szezonra kiesett és Molnár Marcell sem léphet pályára bokaproblémák miatt.

– Rutinos csapat, emellett nehéz ellenfél a Tata, ráadásul nálunk sok a beteg játékos, így foghíjasan fogunk kiállni. Nem mi vagyunk az esélyesek, így amellett, hogy természetesen nyerni szeretnénk, ezt a találkozót inkább a jövő heti, Pécs elleni meccsre történő felkészülésnek szánjuk, ahol nagyobb esélyünk nyílhat a pontszerzésre – tudtuk meg Nagy Pétertől, aki a KVSE női csapata mellett a férfiakat is irányítja.

NB I. B., Nyugati csoport, férfi, 13. forduló

Komárom VSE–Tatai AC

Komárom, szombat, 15 óra.