A vendégek feladója már az első szettben súlyosnak látszó sérülést szenvedett, hiszen mentő vitte el. Ez persze leginkább fejben zavarta meg a szolnokiakat, mert egyébként egy ifiválogatott feladó „ugrott” be sérült társa helyére. A játszma a zavaró külső körülmények dacára is szorosan alakult, mert a hazaiak rengeteg ki nem kényszerített hibát vétettek. A dágiak ekkor még nem érték el az úgynevezett üzemi hőfokot. Ennek ellenére ezt a fontos játszmát így is behúzták.

A folytatásban, a második szett derekától már minden a Dágról szólt, különösen, hogy a mezőnyben kiválóan teljesítettek, és az ellenfél kivédekezett támadásait pontokra váltották. Jórészt a harmadik felvonásra is ez volt a jellemző, annak ellenére, hogy a szolnokiak végig derekasan küzdöttek.

Zirigh Balázs: – Fontos és megérdemelt győzelmet arattunk régi riválisunk ellen.

Röplabda, NB I. Liga, férfi, 12. forduló

Dág KSE–Szolnoki RK

3:0 (20, 17, 21)

Dorog, 150 néző, vezette: Horváth M., Ujházi M.

DÁG: Bakóczi, Kun, Sow, Oláh B., Kara, Flachner, Bene (liberó). Csere: Krekk, Mihucz. Edző: Zirigh Balázs.

A mérkőzés alakulása: 1. játszma: 6-7, 12-9, 18-15, 22-18, 24-20; 2. játszma: 6-5, 10-10, 17-13, 24-17; 3. játszma: 2-4, 12-8, 18-13, 24-21.