Három negyeden keresztül Zantleitner Krisztina tanítványainak állt a zászló, a záró játékrészben azonban még agresszívebb lett a vendégek hozzáállása, többet is kockáztattak és a faultosabb játékuk is bejött. A Rába-partiak egygólos előnyénél még emberfórból egyenlíthetett volna a Tatabánya, de elpuskázták a kínálkozó lehetőséget a hazaiak, így a vendégek megszerezték első bajnoki pontjaikat.

Zantleitner Krisztina: – Nem pólóztunk rosszul. Volt a csapatunkban néhány jó lövőteljesítmény is, de így is sokat tanulhatunk ebből a találkozóból. Előzetesen is háromesélyesnek tartottam a mérkőzést, de annak örülök, hogy keményen küzdöttünk. Persze nagyon jó lett volna nyerni, erre három negyedig meg is volt az esélyünk, de a végjátékban jobban kellett volna koncentrálnunk.

Vízilabda OB I., női, 12. forduló

TVSE Vízilabda Kft.–Győr 7-8 (2-1, 3-2, 1-1, 1-4)

Tatabánya, 100 néző, vezette: Homonnai D., Tordai G.

TVSE: Zirighné Sós I. – Zantleitner H., Zantleitner N. 3/1, Zink, Orbán, Sóti, Cser. Csere: Szedlák 3, Bozsó, Rajna 1, Zöld. Edző: Zantleitner Krisztina.

Gól emberelőnyből: 8/1, illetve 4/1.

Gól ötméteresből: 1/1, illetve 0.

Kipontozódott: Huszti (Győr).