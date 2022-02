A dorogiak rossz sorozata tovább tart, 2022-ben még nem nyertek bajnokit, ráadásul ezúttal egy büntetőt is elhibáztak. A Dorogi FC 9-4-12-es mérleggel, 31 ponttal a 11. helyen áll a tabellán.

Fenyvesi László: – Egész héten a befejezéseket gyakoroltuk, de ennek ezúttal sem volt foganatja, a kapu előtt pontatlanok és sokszor tanácstalanok voltunk. Tizenegyesből sem sikerült betalálnunk, lőtt gól nélkül pedig nem lehet három pontot szerezni, ezúttal sajnos egyet sem tudtunk itthon tartani. Mély gödörben vagyunk, dolgozni kell, hogy kilábaljunk belőle.

Visinka Ede: – Számunkra jelenleg ez a három pont jelenti az életet, hiszen sikerült elmozdulnunk az utolsó helyről, s továbbra is harcolhatunk a bennmaradásért. Korán megszereztük a vezetést, majd a folytatásban is szervezetten, taktikusan játszottunk, a dorogi büntetőnél pedig a szerencse is mellénk szegődött. Nagyon fontos győzelmet arattunk, csapatként harcolva sikerült felállnunk a padlóról a múlt héten elszenvedett, fájó vereség után.

LABDARÚGÁS, NB II., 25. FORDULÓ

DOROGI FC–TISZAKÉCSKEI LC 0-1 (0-1)

Dorog, Buzánszky Jenő Stadion, 300 néző, vezette: Zierkelbach P. (Bertalan D., Nagy V.)

DOROG: Mursits – Nyíri, Dlusztus, Izing, Papp M. – Szerencsi, Tóth B., Hajdú R. (Barna G., 63.) – Girsik (Rácz F., 73.), Szabó L. (Vígh Á., 73.), Szedlár. Vezetőedző: Fenyvesi László.

TISZAKÉCSKE: Holczer – Balázs B., Csáki, Máté Zs., Uzoma (Farkas N., 56.) – Gyurján (Vachtler, 80.), Kosznovszky (Simon M., 80.), Kovács B., Erdei – Marsa (Kiprich D., 56.), Beliczky (Kalmár F., 67.). Vezetőedző: Visinka Ede.

Gólszerző: Beliczky (2., tizenegyesből).

Sárga lap: Nyíri (48.), Papp M. (58.), Hajdú (62.), illetve Kosznovszky (9.), Simon (84.).